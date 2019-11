Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket pedig alapesetben csomagolás nélkül teljesíti. A vásárlók ugyanakkor eldönthetik, hogy kérik-e a megrendelt árukat papírtáskába csomagolni. Az online vásárláshoz kapcsolódóan így közel 60 százalékkal kevesebb műanyaghulladék keletkezik.","shortLead":"A Tesco a házhozszállításhoz ezentúl csak a legszükségesebb termékeket csomagolja műanyag zacskóba, a megrendeléseket...","id":"20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d29be72c-1b4a-41c9-896b-90267dd7a269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d26f9b-ee4a-4d79-b236-2fc8d06c4d80","keywords":null,"link":"/kkv/20191111_A_Tesco_visszavesz_a_muanyagzacskozasbol","timestamp":"2019. november. 11. 14:29","title":"A Tesco is visszavesz a műanyag zacskózásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető a szuperállampapírénál magasabb hozam. De csak elvileg, a kiadás sok kockázattal jár.","shortLead":"Az ingatlanalapok már nem teljesítenek olyan jól, mint korábban, lakáskiadással viszont elvileg még elérhető...","id":"20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c9951-7c45-4a17-b362-672e7548475c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_lakaskiadas_ingatlanpiac","timestamp":"2019. november. 11. 16:10","title":"A lakáskiadás még veri a szuperállampapírt, de sok a kockázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","shortLead":"Rendben lezajlott a Merkúr újabb \"vándorlása\" hétfőn. A jelenségről rengeteg fotó készült, ezekből szemezgettünk.","id":"20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11bfcae2-18ac-449a-b2b1-0133a45a29ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e20e65d-caca-4907-8113-c0507d3670b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_foto_nap_2019_november_11_egi_jelenseg","timestamp":"2019. november. 11. 19:15","title":"Csodálatos képeken, ahogy a Merkúr átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","shortLead":"Az önkormányzat majd akkor tájékoztatja a földváriakat, ha elnyerték a támogatást.","id":"20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe93ad6a-d952-4b24-ba9f-2882c575a414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8aa4472-2c7d-4eb7-be57-cd4d7922af95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191111_A_lakossag_nem_akarja_a_varos_viszont_ismet_megprobalja_megepiteni_a_kikotot_Balatonfoldvaron","timestamp":"2019. november. 11. 11:55","title":"A lakosság nem akarja, a város viszont ismét megpróbálja megépíteni a kikötőt Balatonföldváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6414b-30ca-4789-88a6-0da28598a3de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendőrség különösen nagy értékre elkövetett lopás gyanújának bűntette miatt nyomoz. A gyűjtemény 500 millió forintot ért.","shortLead":"A rendőrség különösen nagy értékre elkövetett lopás gyanújának bűntette miatt nyomoz. A gyűjtemény 500 millió forintot...","id":"20191112_gyor_muzeum_eremgyujtemeny_hamisitvany_nyomozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f6414b-30ca-4789-88a6-0da28598a3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460631f7-1ef3-4c00-8c42-b5c3eaec1c56","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_gyor_muzeum_eremgyujtemeny_hamisitvany_nyomozas","timestamp":"2019. november. 12. 08:40","title":"Elloptak egy győri érmegyűjteményt, hamisítványokat állítottak ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d","c_author":"Energetika 2020 Kft.","category":"brandcontent","description":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok. Emelkedik a tengerszint, és sosem látott tűzvész tombol a világ több pontján. A klímaváltozás nemcsak kopogtat, hanem már át is lépte a bejárati ajtó küszöbét. Egy új uniós szabályozás miatt ráadásul itthon is mindenkire új szabályok vonatkoznak majd, akár új építésű házba szeretne költözni, akár régi otthonát újítaná fel. Beköszöntött a közel nulla energiaigényű házak korszaka: de egészen pontosan mit is jelent ez?","shortLead":"Október közepén országszerte majd 25 fokot mutatott a hőmérő higanyszála, megdőltnek az évtizedes melegrekordok...","id":"20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58797f5-524f-4747-b159-15e5d930e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968e70a3-24d0-4cd9-961c-ea6ba086f6a0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191111_Igy_nez_ki_egy_kozel_nulla_energiaigenyu_epulet","timestamp":"2019. november. 11. 07:30","title":"Így néz ki egy közel nulla energiaigényű épület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","shortLead":"2019 még jó év lesz, de utána jelentős visszaesés lesz tapasztalható.","id":"20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b667fb0-07b8-4024-9292-195c0a25cc7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7ba72-4785-4e04-9c81-e884cef7cf2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_nemet_auto_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. november. 11. 15:42","title":"A német autóipar gyengélkedése a magyar gazdaságot is magával ránthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül. A Dispel Dice minden várakozást felülmúlt.","shortLead":"A fantasy világáért sokan rajonganak, így kifizetődő lehet olyan terméket fejleszteni, amely erre fókuszálva készül...","id":"20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8101c33d-e361-4aa4-84e8-b19e4f526029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dda99f-931b-4d04-94d2-098a75b89d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_dispel_dice_jatekkocka_kickstarter","timestamp":"2019. november. 11. 09:03","title":"Megőrülnek a netezők pár apró kis kockáért, néhány nap alatt százmilliókat hoztak kitalálójuknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]