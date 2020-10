Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül lófrál és étterembe készül.","shortLead":"Roman Prymula szigorú intézkedéseket ígért a növekvő fertőzésszámok miatt, de a sajtó rajtakapta, amint maszk nélkül...","id":"20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c186bd9-8cc0-42f1-bfe8-946280d32c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f26c67c-bcb4-464c-830e-18d41782cf55","keywords":null,"link":"/vilag/20201023_roman_prymula_csehorszag_egeszsegugyi_miniszter_koronavirus_andrej_babis","timestamp":"2020. október. 23. 20:11","title":"Távozásra szólították fel a járványszabályokat megszegő cseh egészségügyi minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57bfde5-5abf-4450-b88f-6c539ebe20a9","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A névadó a sztálinizmus egyik legsötétebb alakja.","shortLead":"A névadó a sztálinizmus egyik legsötétebb alakja.","id":"20201023_Molotovkoktel_56_finn_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b57bfde5-5abf-4450-b88f-6c539ebe20a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc25da5-cbe3-46fd-bcd2-c26128e266ad","keywords":null,"link":"/360/20201023_Molotovkoktel_56_finn_katonak","timestamp":"2020. október. 23. 16:00","title":"Molotov-koktélok repültek '56 októberében – sokat tettek ezért a finn katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb11d5b-e13f-47d0-b5cf-45e564a2da12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállt az élet Phenjan városában, miután az észak-koreai vezetés arra kérte a lakosságot, maradjanak otthon, mert Kína felől gyanús, sárga porfelhő jön.","shortLead":"Megállt az élet Phenjan városában, miután az észak-koreai vezetés arra kérte a lakosságot, maradjanak otthon, mert Kína...","id":"20201023_sarga_por_porfelho_eszak_korea_kina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb11d5b-e13f-47d0-b5cf-45e564a2da12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e9ffdd-4f98-4af6-8f72-c239b7dee0ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_sarga_por_porfelho_eszak_korea_kina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 23. 17:33","title":"Kínából érkező, veszélyes porfelhőre figyelmeztet Észak-Korea, ki is ürültek az utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború is leállt?","shortLead":"Elég annyit mondani, hogy a sportág egyetlen háromszoros világbajnoka? Vagy azt, hogy miatta egyszer egy polgárháború...","id":"20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bbeadb7-dbbe-4b12-a57d-29be16e3cd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7540571-ca20-4b58-9c18-8c2005ae6dde","keywords":null,"link":"/sport/20201023_Focirajongok_boruljunk_le_Pele_80_eves","timestamp":"2020. október. 23. 15:59","title":"Focirajongók, boruljunk le: Pelé 80 éves!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","shortLead":"A regnáló államfő már leadta a szavazatát, nem okozott meglepetést azzal, hogy ki a kedvenc jelöltje.","id":"20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd03e8f5-cb50-4b68-bd8d-ee68b6dc5f6d","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Trump_egy_Trump_nevu_urgere_szavazott_az_elnokvalasztason","timestamp":"2020. október. 24. 18:30","title":"Trump „egy Trump nevű ürgére” szavazott az elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió energiapazarló és 300 ezer komfort nélküli lakás van az országban.","shortLead":"Akár szépészeti felújításokra is ad a kormány 3 millió forintot a tehetősebb családoknak, miközben hárommillió...","id":"202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc244f3-08fb-4007-9926-085b46c3690b","keywords":null,"link":"/360/202043__lakasfelujitas__tisztulas__penz_luxusra__kozmetikazas","timestamp":"2020. október. 24. 11:00","title":"Nem tud lemondani a kormány arról, hogy a gazdagabbakat támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","shortLead":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","id":"20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8a3f8-8ace-4ba2-b1e5-cfa93a79b93e","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","timestamp":"2020. október. 24. 18:59","title":"Megcsúsztak a magyar kirándulók, majd a gyökerekbe kapaszkodtak, hogy ne essenek le a hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]