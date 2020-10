Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31ce9363-1bd8-4055-8164-62f471152736","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristát akaratán kívül belekeverték egy szerinte politikai vitába.","shortLead":"A humoristát akaratán kívül belekeverték egy szerinte politikai vitába.","id":"20201020_Besenyo_Pista_Parbeszed_Laar_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31ce9363-1bd8-4055-8164-62f471152736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498084a1-d49f-4446-9dc1-59d2d28fad54","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Besenyo_Pista_Parbeszed_Laar_Andras","timestamp":"2020. október. 20. 08:39","title":"Besenyő Pista bácsi karakterét használta a Párbeszéd, \"Döbbent arcú\" Laár András kiakadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98e10622-ec58-4540-ac3c-715b8563761e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Angolrarajongó? Néhány napja szintén a város közelében észleltek medvét.","id":"20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a860600-b8c3-4d48-8b00-f914f0b546e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6b0693-80dd-4cea-8035-15f81b168598","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Medve_jarorozott_Miskolcon","timestamp":"2020. október. 18. 11:09","title":"Medve járőrözött Miskolcon (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is rendelnek el.","shortLead":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is...","id":"20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d32d391-4318-4ba1-9408-9869bd168501","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","timestamp":"2020. október. 18. 10:45","title":"Hétfőtől több település iskoláit is bezárják Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől, Franciaországban kicsit más lehet a helyzet.","shortLead":"Míg a világ szinte minden táján el kell fogadni azt, hogy fontos kiegészítők hiányoznak az iPhone 12-k mellől...","id":"20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96466899-a776-4f1d-9d9c-49552e485029","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_iphone_12_fulhallgato_francia_torvenyek","timestamp":"2020. október. 19. 12:03","title":"Aki francia iPhone-t vesz, az kap mellé fülhallgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","shortLead":"Egy koszovói férfi paprikák közé rejtve próbálta átcsempészni a drogot a határon.","id":"20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7febee52-a96d-4453-80d6-a453337fedba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60082216-1ce9-4286-95d2-4b7bd9095138","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_Kabitoszer_busz_Roszke","timestamp":"2020. október. 20. 08:07","title":"Közel hatvanmillió forintnyi kábítószert foglaltak le a rendőrök egy buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]