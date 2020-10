Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","shortLead":"Enyhe tünetei vannak az 50 éves sportvezetőnek, karanténba vonult.","id":"20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c040dac4-9eb2-409e-8e4d-0d42186d41dc","keywords":null,"link":"/sport/20201027_koronavirusos_a_fifa_elnoke_gianni_infantino","timestamp":"2020. október. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a FIFA elnöke, Gianni Infantino","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Amerika a szabadság földje.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Amerika a szabadság földje.","id":"20201027_orban_viktor_szobor_george_hw_bush","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c29220-b137-4678-a111-7acd111609cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_orban_viktor_szobor_george_hw_bush","timestamp":"2020. október. 27. 13:26","title":"Orbán a gyengébb felfogásúaknak is üzent a Bush-szobor avatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","shortLead":"Igor Matovic elégedett az eredménnyel. ","id":"20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce065d54-2f5f-4e65-9559-0866e250c4c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a95fed-aa58-4379-8306-c8d8c56d858e","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_szlovakia_probateszteles_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 26. 17:16","title":"Négy százalék körül van a koronavírusosok száma a leginkább fertőzött szlovák régiókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","shortLead":"A hatósági ár miatt a magánlaboratóriumok szabad kapacitásait sem tudják kihasználni. ","id":"20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635e479e-2558-4924-a1d3-7e9366897c61","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_NNK_PCR_teszt_laboratorium_kapacitas_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 28. 10:36","title":"Bevallotta az NNK, hogy napi 12 ezernél nem tudnak több PCR-tesztet elvégezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elérhette a 80 százalékot a koronavírusos ellátóhelyek ágykihasználtsága a fővárosban, mert sorra került az első a második körös ellátóhelyek közül.","shortLead":"Elérhette a 80 százalékot a koronavírusos ellátóhelyek ágykihasználtsága a fővárosban, mert sorra került az első...","id":"20201027_semmelweis_egyetem_pszichiatria_koronavirusos_betegek_ellatasara_all_at","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df786e3-18c8-420f-b54e-9273d3879d24","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_semmelweis_egyetem_pszichiatria_koronavirusos_betegek_ellatasara_all_at","timestamp":"2020. október. 27. 17:38","title":"Koronavírusos betegek ellátására áll át a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent Gellért Fórum üzemeltetésére, és vajon ki teszi el az ebből származó hasznot. Nehéz meghúzni a határt a vallási tevékenységet megillető titkosság és az üzleti tevékenység között, amelynek alapjait közpénzzel teremtették meg.","shortLead":"A tulajdonos Szeged-Csanádi Egyházmegyétől próbáltuk megtudni, mennyit költöttek a tavaly augusztus óta működő Szent...","id":"20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a88d4f-967e-4135-95a7-8dac2a590f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2787f7c0-0884-4b7b-83dc-201bd298dc8e","keywords":null,"link":"/kkv/20201028_szeged_csanadi_egyhazmegye_stadion_lakitelek_zanka","timestamp":"2020. október. 28. 14:00","title":"Így kell profitot szerezni stadionüzemeltetésből: egyházi pénzzel minden könnyebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont. A kamerák és az audio-képesség vizsgálata után a kijelzőket is górcső alá teszi.","shortLead":"A független DXOMark tesztlabor bejelentette, további szempontokat is figyelembe vesz, ha megkap egy okostelefont...","id":"20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4b8b2a6-81c9-49ba-8b7c-818358ed40ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c10716c-6be0-4439-bc77-c3468d8ad8f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_dxomark_kepernyok_tesztelese","timestamp":"2020. október. 27. 10:33","title":"Hogy könnyebb legyen telefont választani: a képernyőket is értékelni fogja a független tesztlabor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","shortLead":"Mészáros Lajos a 444.hu-nak azt mondta: az általa kiküldött levél csupán ajánlásokat fogalmaz meg.","id":"20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafa8a1-619d-43c9-95a0-4d0ba74f22e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_dunaujvarosi_szent_pantaleon_korhaz_foigazgato_meszaros_lajos_korlevel_free_eu_egeszsegugyi_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 21:59","title":"Nem tetszik a dunaújvárosi kórház főigazgatójának, hogy néhányan tiltakoznak az új egészségügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]