A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz és táblagépéhez az Apple – értesült a Financial Times.

Az Apple iPhone-jain és iPadjein a kezdetektől fogva elérhető a Google keresője. E gyümölcsöző kapcsolatnak komoly pénzügyi hozadéka is van, és nem csak az utóbbi cég javára: a The New York Times értesülései szerint a Google évente 8–12 milliárd dollárt fizet azért az Apple-nek, hogy keresője alapértelmezett maradhasson az almás készülékeken.

Könnyen lehet azonban, hogy az együttműködésnek idővel vége szakad, az Apple ezért már most alternatív megoldáson töri a fejét – legalábbis így tudja a Financial Times. A lap szerint az ötletelés konkrét tárgya egy saját keresőszolgáltatás kiépítése.

Az ügy hátterében egy, az amerikai igazságügyi minisztérium múlt héten indított eljárása áll. A tárca álláspontja szerint a Google kivételezik bizonyos piaci szereplőkkel, más versenyzőket pedig rosszabb helyzetbe hoz. A minisztérium külön említi a cég és az Apple megállapodását is. Azt most még természetesen nem tudni, mi lesz az eljárás vége, de az Apple állítólag olyannyira komolyan veszi az ügyet – amely ugyan csak most robbant ki, de régóta felmerült, hogy a Google-t megzabolázhatják –, hogy saját megoldás alkalmazásától sem riad vissza.

A készülődésnek már több jele is van. Az egyik, hogy az Apple saját keresőrobotja (melynek elsősorban a Siri- és a Spotlight-javaslatoknál van haszna), intenzívebb fokozatba kapcsolt, ami többek szerint valamilyen háttérszolgáltatás tesztelését jelentheti. Egy újfajta kereső fejlesztésére utalhat az is, hogy a cég két éve leigazolta

azt a John Giannandreát, aki korábbi google-ös pályafutása alatt éppen a vállalat keresőmegoldásainak fejlesztését segítette.

Az Apple akkor a Siri digitális asszisztens hatékonyabbá tételével magyarázta a korábbi Google-szaki érkezését, noha nyilván figyelembe vették, milyen más tapasztalatai vannak még az illetőnek.

A FT cikkében néhány szakértő is megszólal, akik szerint egy globális keresőrendszer kifejlesztése ma már nem olyan nehéz feladat. Ennek legfőbb oka a napjainkban elérhető technológiai újdonságok széles skálája – többek közt az olcsó és kiterjedt cloud computing eszközök. Emellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a munkát végző cég a világ legértékesebb márkája, számláin elképesztő mennyiségű elkölthető készpénzzel, vagyis pénzbeli akadálya biztosan nincs a munkának.

Ha érdeklik az ügy fejleményei, lájkolja és figyelje a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.