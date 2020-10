Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos projektjét. A sajátos személyzeti politika önkényes kormányzati döntésekkel párosul.","shortLead":"A média világában edzett szakemberekkel vezényli le Orbán Viktor a Citadella felújításának bő 20 milliárd forintos...","id":"20201029_Erodfitogtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b760dfd-765a-47bc-ba1d-4342a06c02ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1f4b1-ea7a-4586-af22-13e7dd835ee4","keywords":null,"link":"/360/20201029_Erodfitogtatas","timestamp":"2020. október. 29. 06:30","title":"Mészáros és egy 31 éves modell már feltűnt a Citadellánál, kérdés, marad-e a Szabadság-szobor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megduplázódhat a kapacitás.","shortLead":"Megduplázódhat a kapacitás.","id":"20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc87a1e-4df5-403f-a87f-f840ab10b764","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_Orvostanhallgatok_BMjarmuvekkel_mennek_tesztelni_hogy_birjak_az_iramot","timestamp":"2020. október. 28. 19:50","title":"Orvostanhallgatók BM-járművekkel mennek tesztelni, hogy bírják az iramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet Csehországban és Belgiumban alakult ki, de Oroszországban is sorra dőlnek meg a napi fertőzési rekordok. A járványt másképpen kezelő Svédországban is megjelent a második hullám, a skandináv országban viszont feltűnően alacsony a halottak száma. ","shortLead":"Európa valamennyi államában folyamatosan romlanak a Covid–19-járvány terjedését jelző adatok, a legrosszabb helyzet...","id":"20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba85af3-295f-4740-989f-2b29a3a2943e","keywords":null,"link":"/vilag/20201028_Europaszerte_mindenhol_romlik_a_jarvanyhelyzet_a_foldresz_bezarkozik","timestamp":"2020. október. 28. 13:20","title":"Európa-szerte mindenhol romlik a járványhelyzet, de hogy állnak a svédek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rádiósnak enyhe tünetei vannak. A műsorát otthonról vezeti majd.","shortLead":"A rádiósnak enyhe tünetei vannak. A műsorát otthonról vezeti majd.","id":"20201030_bochkor_gabor_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b91af74-dbaa-48d7-aa92-3a564c6fdc77","keywords":null,"link":"/elet/20201030_bochkor_gabor_koronavirus","timestamp":"2020. október. 30. 07:16","title":"Bochkor Gábor elkapta a koronavírust, tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja a folytatást, de a Jackson örökségét kezelő cégek elfogultságra hivatkozva megpróbálják ezt ellehetetleníteni.","shortLead":"A Michael Jacksont pedofil bűncselekményekkel vádoló, hatalmas port kavart dokumentumfilm rendezője már forgatja...","id":"20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef964663-aa1a-4176-b771-38cab3de245f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75174412-5695-4464-934d-79e5b9943827","keywords":null,"link":"/elet/20201029_michael_jackson_dokumentumfilm_folytatas_leaving_neverland_birosag_tamadjak","timestamp":"2020. október. 29. 11:10","title":"Bíróságon támadják a Michael Jackson szexuális visszaéléseiről szóló film folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház eközben lassan megtelik.","shortLead":"Szemereyné Pataki Klaudia szerint fokozni kell az óvintézkedéseket. A Kecskemétet is ellátó kiskunhalasi járványkórház...","id":"20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1c4db8-1afc-45f1-9867-6d567d01bff0","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_kecskemet_gocpont_lett_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2020. október. 28. 15:38","title":"Koronavírusos gócpont lett Kecskemét a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","shortLead":"Az előterjesztést benyújtó Tóth Kálmán az '56-os hősökhöz hasonlította az egyetem diákjait.","id":"20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79399c5-d73b-48dc-81b3-c00d4ada905a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8550d0-e4c2-4eb7-a4d2-70d490810328","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Hatarozat_szinmuveszeti_szombathelyi_onkormanyzat","timestamp":"2020. október. 29. 16:10","title":"Határozatban állt ki a színművészetis hallgatók mellett a szombathelyi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","shortLead":"Megvannak a Comedy Wildlife Photography Awards nyertesei. ","id":"20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53d70789-2557-40b7-b29e-6772d5bd3058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e36b501-9355-4f54-9076-69faf1034f30","keywords":null,"link":"/elet/20201028_Magyar_fotos_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. október. 28. 10:50","title":"Magyar fotós lett a közönségdíjas az év legviccesebb természetfotója versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]