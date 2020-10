Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét átalakítási terveket ez alapján fogják elkészíteni.","shortLead":"A főváros vezetése kérdőíven méri fel, a lakosság alapvetően milyennek szeretné látni a Nagykörutat, a konkrét...","id":"20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f72cf2-96d3-447b-a953-991c49456a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b50fa22-9eef-4fed-89eb-e7a3ed18a94b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201030_On_milyen_Nagykorutat_szeretne_Az_onkormanyzat_online_kerdoiven_elmondhatja","timestamp":"2020. október. 30. 13:06","title":"Ön milyen Nagykörutat szeretne? Az önkormányzat online kérdőívén elmondhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d00f2b-2249-46ca-842e-4621d244d418","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy Sándor házi karanténban van.","shortLead":"Nagy Sándor házi karanténban van.","id":"20201029_koronavirus_madach_szinhaz_nagy_sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2d00f2b-2249-46ca-842e-4621d244d418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cafca1-7caa-4fa6-b8c2-d3866e7beafd","keywords":null,"link":"/kultura/20201029_koronavirus_madach_szinhaz_nagy_sandor","timestamp":"2020. október. 29. 19:42","title":"Koronavírusos a Madách Színház színésze, egy sor előadás elmarad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz és táblagépéhez az Apple – értesült a Financial Times.","shortLead":"A Google-lel való együttműködés esetleges befagyasztásától tartva saját keresőszolgáltatást fejleszthet telefonjaihoz...","id":"20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1322193a-c282-4ddc-82eb-a394b3977c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_apple_kereso_google_keresoszolgaltatas_kereses","timestamp":"2020. október. 29. 10:03","title":"A Google helyett saját keresőt készíthet az Apple, de nem jókedvében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","shortLead":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","id":"20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c204c9-ab57-40e1-ae5e-ab09943c932a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","timestamp":"2020. október. 29. 11:16","title":"Németország újraegyesítését festették meg egy hetedik kerületi tűzfalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Ez a legfrissebb HVG ajánlója.","shortLead":"Ez a legfrissebb HVG ajánlója.","id":"202044_elveszett_illuziok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1b3cab-d1c3-46a1-b530-232e43c9f75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8951422a-d876-448c-b1f1-d9144b350d22","keywords":null,"link":"/itthon/202044_elveszett_illuziok","timestamp":"2020. október. 29. 08:15","title":"Hamvay Péter: Elveszett illúziók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is üzent.","shortLead":"A miniszterelnök is üzent.","id":"20201029_orban_viktor_keseles_nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8fc85eb-d4e6-4588-be8c-f9c4d0c7d11b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ad9572-f820-4263-80ac-0d6f964e9e87","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_orban_viktor_keseles_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 14:25","title":"Orbán sok erőt kívánt a nizzai áldozatok hozzátartozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","shortLead":"Iszlamista késes támadó gyilkolt egy nizzai templomban, három ember meghalt. A támadót elfogták. ","id":"20201029_Keses_terrortamadas_nizza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a33ccb-6929-4ac0-ab8d-ee8747e15486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ce36fc-3097-444d-9aa9-5e8d2fde043d","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_Keses_terrortamadas_nizza","timestamp":"2020. október. 29. 10:13","title":"Három embert megölt egy terrorista egy nizzai templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","shortLead":"A kisfiú édesanyja arról számolt be, hogy a gyerek megtette az első lépéseket.","id":"20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0348e0d3-f8b8-497b-9666-63febf4ef73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"736f194a-139c-4394-b932-4651443cc30b","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Zente_egy_eve_kapta_meg_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_mire_volt_eleg","timestamp":"2020. október. 29. 09:41","title":"Zente egy éve kapta meg a világ legdrágább gyógyszerét, mire volt elég?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]