A koronavírus-járvány miatt továbbra is igen népszerűek a különböző, a videokonferencia-hívásokat lehetővé tévő szolgáltatások, ezért a cégek igyekeznek új funkciókkal magukhoz csábítani a felhasználókat. A Microsoft például nemrég a háttérzajokat kiszűrni képes algoritmust pakolt a Teamsbe, a Zoom pedig olyan piacteret nyitott, ahol pénzt tudnak keresni a felhasználók. Most a Google rakott egy félig-meddig új funkciót a Meetbe.

A cég egy blogbejegyzésben jelentette be, hogy aki a Chrome böngészővel használja a szolgáltatást, az a windowsos gépeken, a Mac-eken, valamint a Chrome OS-t futtató laptopokon is saját háttérképet állíthat be magának, hogy az látszódjon a beszélgetésben a többieknek. A Google azt ígéri, hamarosan a mobilos változat is megkapja majd az újítást.

Az új funkció azonban csak bizonyos szempontból új, a konkurens szolgáltatások – a Teams és a Zoom – ugyanis már régebb óta lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyéni háttérképpel dobják fel a beszélgetésüket. Ennek persze van egy másik előnye is: nem kell rendet tenni a szobában a videotelefonálás előtt.

A Google szerint az újdonság nem mindenkinél jelenik meg egyszerre, így akár az is lehet, hogy egy-két hetet várni kell rá.

Sundar Pichai, a Google vezetője nemrég arról számolt be, hogy a Meeten keresztül naponta 235 millió találkozót szerveznek, és mintegy 7,5 milliárd videohívást bonyolítanak le.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.