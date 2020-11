Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","shortLead":"Ha összejönne 18 pontja, fél évre biztosan elbúcsúzhat a jogosítványától.","id":"20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129d3a2b-af17-4fa4-9b95-f993ab4627da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b68e2e7-4427-49a2-a3e4-612db7590ff6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Ket_perc_alatt_szedett_ossze_11_buntetopontot_ez_az_autos","timestamp":"2020. november. 01. 19:18","title":"Két perc alatt szedett össze 11 büntetőpontot ez az autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban a többihez hasonlóan súlyos veszteségeket elszenvedő – repterével.","shortLead":"A Frankfurter Allgemeine Zeitung járta körül, mi történik a régió egyik leggyorsabban fejlődő – ám a járványválságban...","id":"20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfcf8d2-2e80-484e-af17-d2f7718b3810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abd3a41-2654-4bd2-bd87-c09093a7d369","keywords":null,"link":"/360/20201102_ferihegy_repuloter_Frankfurter_Allgemeine_Zeitung","timestamp":"2020. november. 02. 07:45","title":"Kikosarazták Orbánékat, de nem szállnak le Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e megmérettetésben jeleskedő weboldal.","shortLead":"Miért is maradtak volna ki? Természetesen az idei iPhone-okon is elvégezte szokásos ejtéstesztjét az egyik, ebben e...","id":"20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8247d6a-1031-4375-b6dd-f3ff7f4d0150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7d4c98-e58f-4749-b065-853514e82d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_apple_iphone_12_pro_ejtestesztek_video_everythingapplepro","timestamp":"2020. november. 01. 18:03","title":"Videó: ejtésteszten az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","shortLead":"A Bertone által rajzolt négykerekűek láttán nemcsak az 50-es években, hanem 2020-ban is sokunknak leesik az álla.","id":"20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b88a0f62-240d-473e-a4b1-763286ec6eb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_47_milliard_forintert_cserelt_gazdat_harom_ikonikus_designauto_bertone","timestamp":"2020. november. 03. 11:21","title":"4,7 milliárd forintért cserélt gazdát három ikonikus designautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b210e648-2f11-4189-b2a0-55209259ff79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerkezet a párakapukhoz hasonlóan működik, csak víz helyett fertőtlenítőt locsol. A helyieknek tetszik az ötlet.","shortLead":"A szerkezet a párakapukhoz hasonlóan működik, csak víz helyett fertőtlenítőt locsol. A helyieknek tetszik az ötlet.","id":"20201102_fertotlenito_kapu_fertotlenites_fertotlenitoszer_baranya_megye_hosszuheteny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b210e648-2f11-4189-b2a0-55209259ff79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87628354-aa7f-4d9f-adb9-7980e89bc5c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_fertotlenito_kapu_fertotlenites_fertotlenitoszer_baranya_megye_hosszuheteny","timestamp":"2020. november. 02. 08:33","title":"Fertőtlenítő kapuval próbálják megállítani a koronavírust Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","shortLead":"Tovább bővül Illés Tamás cégbirodalma, már csak a GVH-tól kell engedély. ","id":"20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d61c01-0a02-4cab-940e-4d6b5dea175c","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Egyetlen_tulajdonose_lesz_a_legnagyobb_magyar_maganvasut","timestamp":"2020. november. 01. 19:45","title":"Egyetlen tulajdonosé lesz a legnagyobb magyar magánvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","shortLead":"Annyit elárulunk, hogy a nyertes székhelye a felcsúti főutcán van.","id":"20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7cba477-b8d5-45b1-bd3b-a3c397c30e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4379af9-2b6b-4c97-9109-f3a47cf09e59","keywords":null,"link":"/kkv/20201101_Nem_fogja_kitalalni_ki_nyerte_Paks_II_biztositasi_alkuszi_tenderet","timestamp":"2020. november. 01. 15:31","title":"Nem fogja kitalálni, ki nyerte Paks II. biztosítási alkuszi tenderét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont minden vásárlójától előre beszedte.","shortLead":"Ruhákat, háztartási termékeket hirdetett eladásra egy nő, de azokkal valójában nem is rendelkezett. A pénzt viszont...","id":"20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e8cd754-e3ad-44ae-93d6-4af90e4313a3","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_internetes_csalas_csalo_hirdetes","timestamp":"2020. november. 02. 09:51","title":"221 embert vágott át az interneten egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]