Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","shortLead":"Csak néhol szakadozik fel a felhőzet.","id":"20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6fe5683-b217-4701-b71c-9f6718f7dd6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7659ae0-311e-48ff-98c9-cae6ae6743e5","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_borongosan_esovel_indul_a_het","timestamp":"2020. november. 02. 05:59","title":"Borongósan, esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","shortLead":"Maia Sandu győzelme meglepetésnek számít.","id":"20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b5574e8-ae55-4f56-869e-458d914f12a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62245b3-9b86-4fe2-a630-43bae948faeb","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_moldova_elnokvalasztas_maia_sandu","timestamp":"2020. november. 02. 05:47","title":"Az Európa-barát jelölt nyerte a választás első fordulóját Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4773a988-4484-456b-9115-2b463e6e93e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csollák Márkó gólörömében ugrott neki a palánknak, majd rájött, hogy ebből bizony esés lesz. ","shortLead":"Csollák Márkó gólörömében ugrott neki a palánknak, majd rájött, hogy ebből bizony esés lesz. ","id":"20201102_mac_hkb_ujbuda_golorom_jegkorong_csollak_marko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4773a988-4484-456b-9115-2b463e6e93e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab96e85-4aac-42ea-8c1c-3cf7fe075e0d","keywords":null,"link":"/sport/20201102_mac_hkb_ujbuda_golorom_jegkorong_csollak_marko","timestamp":"2020. november. 02. 13:53","title":"Maga is megrémült, amikor áttörte a plexipalánkot az újbudai hokis – videó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony nem győzi hangsúlyozni, mennyivel gyorsabb az új generációnak kitalált PlayStation 5. Ezt szemlélteti most egy kiszivárgott videó.","shortLead":"A Sony nem győzi hangsúlyozni, mennyivel gyorsabb az új generációnak kitalált PlayStation 5. Ezt szemlélteti most...","id":"20201103_playstation_5_ps5_spider_man_miles_morales_betoltes_ssd_konzol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ae847b-e6cb-44c5-8ba3-9a0b952a6f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_playstation_5_ps5_spider_man_miles_morales_betoltes_ssd_konzol","timestamp":"2020. november. 03. 13:03","title":"7 másodperc alatt tölt be az új Pókember-játék a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","shortLead":"A kompakt Mercedesek mostantól saját fejlesztésű motort kapnak.","id":"20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=749abc04-366f-4dbb-9068-96ecce708cdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2252f9e-9a53-4881-82c7-c692aed98068","keywords":null,"link":"/cegauto/20201101_Eltunnek_a_Daciamotoros_dizel_Mercedesek","timestamp":"2020. november. 02. 07:34","title":"Eltűnnek a Dacia-motoros dízel Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","shortLead":"Összesen már 709 ezer regisztrált fertőzöttet találtak az országban.\r

","id":"20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d39430fe-ca17-47f7-b2f3-a765d6a93444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fa866c-0f53-405f-9f3d-67ee02e96545","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Az_olaszoknal_most_29_ezerrel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. november. 01. 18:58","title":"Az olaszoknál most 29 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg kell emelnie a megrendeléseket beszállítói felé.","shortLead":"Talán még az Apple sem gondolta, hogy annyira nagy sikere lesz a nemrégiben bemutatott új iPhone-modelleknek, hogy meg...","id":"20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24baca2-0c6a-4a70-b806-e951c7568fcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_apple_iphone_12_megrendeles_beszallitok","timestamp":"2020. november. 02. 18:03","title":"Állítólag olyan jól fogynak az új iPhone-ok, hogy az Apple máris leadott egy újabb rendelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","shortLead":"Már Orbán Viktor is beszélt arról, hogy tárgyalnak az oroszokkal oltóanyag vásárlásáról.","id":"20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75887a92-90e5-4ca4-9523-7d53139f150e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d551ab8-d9ca-40f4-9e77-42a2e78d26ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201102_szijjarto_oroszorszag_kina_vakcina_vasarlas","timestamp":"2020. november. 02. 17:34","title":"Szijjártó ma az oroszokkal egyeztetett a vakcinájukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]