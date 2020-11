Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06","c_author":"M. Kiss Csaba","category":"360","description":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon. Friderikusz Sándor M. Kiss Csabának beszél arról, hogy itt akart-e tartani 62 évesen, mit gondol a NER-médiába beálló kollégákról, akik közben \"kibeszélik és szidják a gazdáikat\", tervez-e még tényfeltáró riportokat és milyen új nyilvános megjelenésre készül jövő februárban.","shortLead":"Ahogy ígérte, 4–6 évente visszatér a képernyőre: tegnap indult új sorozata, az Életünk története az RTL Klubon...","id":"20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3338d5-2f1b-431f-b273-d676ee237c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0f09a-ddf6-4682-8e28-4f598fdcd32e","keywords":null,"link":"/360/20201102_Ugyan_mit_nem_tud_meg_ennek_a_rendszernek_a_lenyegerol_egy_ertelmes_ember__exkluziv_interju_Friderikusz_Sandorral","timestamp":"2020. november. 02. 11:10","title":"„Ugyan mit nem tud még ennek a rendszernek a lényegéről egy értelmes ember?“ – exkluzív interjú Friderikusz Sándorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","shortLead":"A bőven 300 lóerő feletti motorral szerelt új wolfsburgi modellnek mind a négy kereke hajtott. ","id":"20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb66af0c-09ad-4f75-bdf6-48177ea277c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff30471-fa60-432c-adfd-664c1e211220","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_szerdan_jon_a_valaha_keszult_legerosebb_vw_golf_r","timestamp":"2020. november. 02. 07:59","title":"Szerdán jön a valaha készült legerősebb VW Golf, egy fotót már kiadtak róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","shortLead":"A miniatűr együléses villanyautó legnagyobb sebessége 7 km/h.","id":"20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c7fd885-cd5d-4afa-bd85-e84b0912765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba73f3ac-dc91-4d00-bea0-de843d17f057","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_gyerekeknek_szant_elektromos_auto_a_hyundaitol","timestamp":"2020. november. 02. 11:21","title":"Gyerekeknek szánt elektromos autó jött a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","shortLead":"Egy debreceni kórházban kezelték a pedagógust.","id":"20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5fccedc-9ec3-4a00-9207-2d4854468772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdd6eca-5a32-4580-ac62-0e06aba8d6f0","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_koronavirus_tiszafured_iskola_tanar_meghalt","timestamp":"2020. november. 02. 19:16","title":"Koronavírus: meghalt egy tiszafüredi iskola pedagógusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek a hvg.hu-n.\r

\r

","shortLead":"Áron András Apey negyedik albuma november 23-án jelenik meg, a nyitódal kapott is egy klipet, amit már meg is nézhetnek...","id":"20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63394f7e-b225-4201-8de2-0ace8a1a3841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd22ce38-302d-4a95-b08b-a5beacdec02f","keywords":null,"link":"/kultura/20201102_weirdo_uj_dallal_jelentkezett_Apey","timestamp":"2020. november. 02. 19:00","title":"\"Ha egy pillanatra hangsor lehetnék, akkor így néznék ki belülről\" – új klippel jelentkezett Apey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","shortLead":"A német kancellár szerint a járvány a legnagyobb megpróbáltatás Németország számára a második világháború óta.","id":"20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3868008e-6092-49a1-8722-0ea83343f0ff","keywords":null,"link":"/vilag/20201102_Merkel_A_korhazak_mar_kozelitenek_is_az_akut_veszhelyzet_fele","timestamp":"2020. november. 02. 18:18","title":"Merkel: A kórházak már közelítenek az akut vészhelyzet felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és nagyvállalati ügyfelek számára – közölte kedden délelőtt a szolgáltató. A bérelt vonali megoldások szimmetrikus fel- és letöltési sebesség mellett magas rendelkezésre állást biztosítanak. A vállalat ezzel túllép eddigi szerepén, mostantól nem csak mobilszolgáltató.","shortLead":"A mobilinternet mellett már korlátlan adatforgalmú vezetékes hozzáférés is elérhető a Telenornál a közép- és...","id":"20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f204929-9b53-4348-b143-41f3e9576f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_telenor_hiperline_vezetekes_internet_halozat_berelt_vonal_vpn","timestamp":"2020. november. 03. 11:03","title":"Vezetékes internetszolgáltatást indított a Telenor a cégeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","shortLead":"A megengedett sebesség majdnem négyszeresével ment valaki, aki a Hajdú-Bihar megyei rendőrség fényképére került.","id":"20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b79e6bd1-15fa-4c86-a7b1-b9fefa1c6a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e670642-4736-443b-8d97-d6c36377c931","keywords":null,"link":"/cegauto/20201102_236_gyorshajtas_rendorseg","timestamp":"2020. november. 02. 18:01","title":"90 helyett 236-tal száguldó autóst fogott a traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]