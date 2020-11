Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali menetfény, hanem a tompított izzó világít. ","shortLead":"A rendőrség bemutatta, hogy mennyit számíthat a mostani őszi-téli fényviszonyok közt, hogy nem csak a nappali...","id":"20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe6ca21-1b31-4e85-96f2-8022aa54984f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d97a784-1a14-442b-86dd-5f4576b3554c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_A_nappali_menetfeny_nem_eleg_a_tompitott_feny_helyett","timestamp":"2020. november. 10. 09:35","title":"Videó: Ennyit számít, ha nem csak nappali menetfénnyel, hanem tompított fénnyel autózunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folytatja a küzdelmet a távozó amerikai elnök, legalábbis a szavak szintjén.","shortLead":"Folytatja a küzdelmet a távozó amerikai elnök, legalábbis a szavak szintjén.","id":"20201109_Trump_twitter_vereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee73842-0ad9-44d5-97b3-e53520fbea5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_twitter_vereseg","timestamp":"2020. november. 09. 07:47","title":"Trump továbbra sem fogadja el, hogy vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget ápolnak.","shortLead":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget...","id":"20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24be98-f5d9-4b24-b91b-7966d7f7b4ea","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:59","title":"Hollandiában és Belgiumban közel a felére csökkent az új fertőzöttek száma egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma az USA-ban, sűrű ködre kell készülni ma. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Sokakat megbüntettek a hétvégén a kijárási korlátozás megsértése miatt, meghaladta a 10 milliót a fertőzöttek száma...","id":"20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ade0471-78c2-4dc7-9999-b462d9112763","keywords":null,"link":"/360/20201109_Radar360_Szijjarto_husszor_helikopterezett_ujabb_korlatozas_az_SZFEn","timestamp":"2020. november. 09. 08:00","title":"Radar360: Szijjártó hússzor helikopterezett, újabb korlátozás az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Citromsárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201110_kod_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daca74a3-1e7b-4181-9226-517c133d263f","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_kod_idojaras","timestamp":"2020. november. 10. 05:31","title":"Ködre figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Magyarország nincs aközött a hét ország között, amelyek a legszennyezőbb módon nyernék a villamosenergiát 2030-ig.","shortLead":"Magyarország nincs aközött a hét ország között, amelyek a legszennyezőbb módon nyernék a villamosenergiát 2030-ig.","id":"20201109_Het_orszag_klimaterve_alaashatja_az_EU_klimaceljait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869da5e5-f9f0-4d49-a3fd-8a80c081ea8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"678ef79e-39b8-405c-8566-23db85d55e4d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Het_orszag_klimaterve_alaashatja_az_EU_klimaceljait","timestamp":"2020. november. 09. 18:19","title":"Hét ország klímaterve alááshatja az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","shortLead":"Ötezer képet találtak a férfi számítógépén.","id":"20201110_gyermekporno_kep_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3efe45c-0d8d-4253-91d5-09c57e8a7a10","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_gyermekporno_kep_birosag","timestamp":"2020. november. 10. 08:37","title":"Egy év börtönt kapott egy gyermekpornóképeket letöltő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]