[{"available":true,"c_guid":"59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","shortLead":"86 halálos áldozata volt a négy évvel ezelőtti merényletnek.","id":"20201110_nizza_gazolas_terror","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59371346-270c-443b-b865-07a432a696ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700d0d2d-a631-4ccf-a275-27f48b3f8b11","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_nizza_gazolas_terror","timestamp":"2020. november. 10. 19:13","title":"Nyolcan állnak bíróság elé a 2016-os nizzai terrortámadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","shortLead":"Az MTI szerint ugyanarról a nőről van szó, aki 2016-ban Zuglóban bekokainozva elütött egy 85 éves férfit.","id":"20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"777186d0-14fb-4693-a285-372adfb7dd9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201110_zuglo_gazolas_kabitoszer_kokain","timestamp":"2020. november. 10. 10:49","title":"Most bekábítószerezett vezetésért ítélték el a zuglói halálos gázolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget ápolnak.","shortLead":"Mindkét országban három hete vezettek be korlátozó intézkedéseket. A kórházakban azonban még mindig nagyon sok beteget...","id":"20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc7eb5d-b386-4f91-9c04-2b1c763c56ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b24be98-f5d9-4b24-b91b-7966d7f7b4ea","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Hollandia_Belgium_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 18:59","title":"Hollandiában és Belgiumban közel a felére csökkent az új fertőzöttek száma egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.\r

","shortLead":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és...","id":"20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f38ff4-5e99-4143-b422-a95810cb31f4","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","timestamp":"2020. november. 09. 15:13","title":"A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","shortLead":"A húsnál és a növényi fehérjénél is fenntarthatóbb és egészségesebb lenne a tudósok szerint, ha légylárvát ennénk. ","id":"20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae4ff545-2ba4-464b-8a75-95ff21a47d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa30ab-a3f9-474d-9a13-ebaf56be330d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201109_Kutatok_szerint_nem_szol_erv_amellett_hogy_miert_ne_katonalegy_arvat_egyunk","timestamp":"2020. november. 09. 16:19","title":"Kutatók szerint jobb lenne légylárvát enni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem befolyásolja a napi működést.","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint az állomány kevesebb mint egy százaléka van átmeneti karanténban, ez pedig nem...","id":"20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e14009f-e3d9-4bf7-a6e2-0fdf6e52a2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d8f693-32ad-4daa-885e-6aade43e7248","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Koronavirus_teszteredmeny_mento_OMSZ","timestamp":"2020. november. 09. 15:21","title":"Népszava: Lassan érkeznek a teszteredmények, több mentő sem tud visszamenni dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve a szolgáltatók reakcióival.]","shortLead":"Országosnak tűnik az a probléma, amely miatt egy-egy másodpercnyi némaság zavarja meg a hanghívásokat. [Frissítve...","id":"20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdbe6bc-9b7c-43f6-8ecc-740a50542d1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_telefonalas_szakadozik_vonalhiba_hivas_hangminoseg_csend","timestamp":"2020. november. 09. 15:49","title":"A hiba nem az ön mobiljában van: országszerte szakadoznak a telefonhívások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]