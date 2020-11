A kínai Csange-5 űrmisszió keretében több holdi kőzetet is a Földre szállítanak. Néhány évtizeddel korábban is vizsgáltak ilyen mintákat a szakemberek, de azóta nem.

Hosszú évtizedek után friss holdmintákat vizsgálhatnak majd a tudósok, hála annak a különleges űrmissziónak, amelyet kínai mérnökök segítségével terveznek végrehajtani – írta a Nature tudományos magazin. A mintákat a Csange-5 misszió keretében indított űreszközzel gyűjtik össze, és szállítják a Földre.

A tudósok korábban is vizsgáltak a Holdról származó kőzeteket, illetve port, amikor a szovjet és amerikai űrhajósok közreműködésével először gyűjtött be földön túli mintákat az emberiség. Az azóta eltelt, több mint 50 évben viszont nem került sor ilyesmire. És persze most is csak akkor fog megtörténni, ha a november 24-én kezdődő missziót sikeresnek nyilvánítják.

Az űreszköz egy kevéssé ismert, de a Földről is látható régióban, az úgynevezett Oceanus Procellarum északi részén ereszkedik majd le, az 1300 méter magas Mons Rümkernél. Ez egy vulkáni komplexum. Amint a szerkezet leszállt, rögtön ásni kezd, és mintegy 2 méteres mélységben gyűjt majd be legalább 2 kilogrammnyi kőzetet és holdport.

A misszió igen komplex, és nem is rövid idejű: a tudósok szerint egy holdi, vagyis 14 földi napig tart majd, amely magában foglalja a le- és felszállást, valamint a mintagyűjtést is. Az ütemezés oka a sötétség miatti adódó technikai nehézségek elkerülése.

Ha a küldetés sikeres lesz, az űreszköz december elején tér vissza a csomagterében elhelyezett mintákkal, melyeket ezután a Kínai Tudományos Akadémiára szállítanak. Az egyelőre nem világos, hogy más országok is vizsgálhatják-e az újonnan érkező kőzeteket.

