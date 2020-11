Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újfajta adónemből befolyó összeggel a veszélyeztetett munkahelyeket lehetne megsegíteni. ","shortLead":"Az újfajta adónemből befolyó összeggel a veszélyeztetett munkahelyeket lehetne megsegíteni. ","id":"20201113_deutsche_bank_ado_otthoni_munka_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4abcdae-b3f9-4792-af59-f6af8b7b651b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201113_deutsche_bank_ado_otthoni_munka_home_office","timestamp":"2020. november. 13. 15:13","title":"Meg kellene adóztatni a járvány után otthonról dolgozókat a Deutsche Bank szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek, a kibányászásuk viszont nem is olyan egyszerű. Ennek megoldására készített egy eszközt a Panasonic.","shortLead":"Sokan ejtenek be tárgyakat a sínek közé a japán vasútvonalakon. A vezeték nélküli fülhallgatók is könnyen leesnek...","id":"20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3bdb6f3-59ff-4ecf-9b61-c045d599f904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfd2489-c692-4816-a860-831ebcf40587","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_jr_east_japan_vasuttarsasag_panasonic_fulhallgatok","timestamp":"2020. november. 13. 10:33","title":"Kiporszívózza a japán vasút és a Panasonic a sínek közé esett vezeték nélküli füleseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","shortLead":"A katolikus egyház feje a szegények világnapja alkalmából kínálta fel a tesztelés lehetőségét a rászorulóknak.","id":"20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ed811e-e786-4219-87af-394b927687c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_ingyen_teszt_Ferenc_papa","timestamp":"2020. november. 12. 15:41","title":"Ingyenes koronavírustesztet ajánlott fel Róma hajléktalanjainak Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók elérték teljesítőképességük határát. ","shortLead":"Már bezárt kórházat is újranyitottak, hogy koronavírusos betegeket lássanak el benne. Szakértők szerint az ápolók...","id":"20201112_koronavirus_ausztria_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72576e37-4e61-4ed8-ac27-ac861c33f563","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_koronavirus_ausztria_rekord","timestamp":"2020. november. 12. 21:19","title":"Új rekordot döntött az ausztriai fertőzöttek száma, az egészségügy túlterheltségéről beszélnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható népszerű sci-fi játékot most a koronavírus elleni küzdelemhez használják.","shortLead":"Az Eve Online már többször bizonyította, hogy tudományos projektek lebonyolítására is alkalmas. Az online játszható...","id":"20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b41b8286-1104-4b61-8779-0952e14b523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5459f6f-9c77-4cdd-9ed7-58c00785c77c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_eve_online_videojatek_covid_koronavirus_kutatas","timestamp":"2020. november. 12. 11:03","title":"Tízezrével kapcsolják be az Eve Online játékot, hogy segítsenek a koronavírus elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","shortLead":"11 millió eurót különítenek el a tanítók és tanárok részére.","id":"20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287399a-8381-465c-a07f-38ba07c0e22d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c06c29-a1d4-4698-a4d0-b0744c5ac797","keywords":null,"link":"/elet/20201113_Jutalmat_kapnak_a_pedagogusok_a_jarvany_idejen_vegzett_munkajukert_Szlovakiaban","timestamp":"2020. november. 13. 15:12","title":"Jutalmat kapnak a pedagógusok a járvány idején végzett munkájukért Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3d471e-445c-4e00-aac0-9d0371976380","c_author":"Salamon Eszter","category":"360","description":"Szerzőnk Hollandiából jelenti: van olyan is, amikor az állam kezeli a járványt, odafigyel a folyamatokra, de nem hoz értelmetlen szabályokat és nem kezeli kiskorúként az adófizetőket. Hozzáteszi, a szomszéd Belgium a szigorú és teljes lezárással sem mutat jobb eredményeket. Vélemény.","shortLead":"Szerzőnk Hollandiából jelenti: van olyan is, amikor az állam kezeli a járványt, odafigyel a folyamatokra, de nem hoz...","id":"20201112_Hollandia_hollandok_tarsadalom_koronavirus_jarvany_COVID_kezeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b3d471e-445c-4e00-aac0-9d0371976380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e863b6c-431f-44fd-b0f3-e0b2f433ed01","keywords":null,"link":"/360/20201112_Hollandia_hollandok_tarsadalom_koronavirus_jarvany_COVID_kezeles","timestamp":"2020. november. 13. 13:00","title":"Hollandiában a járvány idején is felnőttként kezelik az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","shortLead":"A pártok listakérdését lehet, hogy megoldotta a Fidesz, de így is jó pár megválaszolatlan kérdés van még.","id":"20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc44dbbe-41f8-4a13-8ccd-9047bc33cef2","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_ellenzek_elovalasztas_2022","timestamp":"2020. november. 12. 12:38","title":"Nincs egyetértés az ellenzékben az előválasztás szervezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]