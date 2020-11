Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","id":"20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c88891-54fd-4864-8d5a-0ce2d03e1d1b","keywords":null,"link":"/elet/20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","timestamp":"2020. november. 16. 08:32","title":"Halálra gázolt egy repülőgép egy medvét Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi, októberi és novemberi események után még télen is bemutat egy újdonságot.","shortLead":"Az egyik jól értesült szivárogtató arról írt Twitteren, hogy az Apple-nek van még valami a tarsolyában, a szeptemberi...","id":"20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58d981a0-83e6-4a27-b2d6-85473ff4b755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff0e5d8-481c-4f50-8a1f-d6bd6e7c988c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_bejelentes_2020_tel_airtag_airpods_studio","timestamp":"2020. november. 16. 15:03","title":"One more thing – télen is tarthat egy bemutatót az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország katasztrófavédelmének vasárnapi jelentése szerint.","shortLead":"Hatvanhétre nőtt a Fülöp-szigeteken pusztító Vamco tájfun halálos áldozatainak száma az ázsiai ország...","id":"20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e582f8d9-9a9f-4982-bd0c-dfb53c101196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2da0fed-0e85-43a6-86ea-93e83763fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Tovabb_nott_a_halalos_aldozatok_szama_a_Fulopszigeten","timestamp":"2020. november. 15. 09:55","title":"Tovább nőtt a halálos áldozatok száma a Fülöp-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem egzotikus, távoli országok híreiként olvashatunk az eseményekről, ezúttal mi vagyunk az egyik középpont. Cikksorozatunk első részében azt mutatjuk be, hogy Oroszország és Európa keleti határvidékének gazdaságára miként hatott a járvány.","shortLead":"A koronavírus abban is különbözik a korábbi évek nagyobb járványaitól, hogy ezúttal Nyugat- és Közép-Európában nem...","id":"20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=431ff58a-2187-491d-a1c3-686ae2f4f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6766013c-c820-46cc-aa91-38f1ded9f5fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201116_covid_feltorekvo_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 16. 14:00","title":"Gyenge orosz gazdaságot ütött meg a járvány, a vakcinában reménykedhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","shortLead":"A fővárosi Fidesz szerint jövőre kátyúsak maradnak az utak, és hagyják tönkremenni a víziközmű-hálózatot.","id":"20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc9e0d8-bde8-45b5-8850-18d239fe3dfd","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_fidesz_megszoritas_karacsony_gergely","timestamp":"2020. november. 16. 15:15","title":"Fidesz: Megszorításokra készül Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul ki súlyosabb fertőzés.","shortLead":"Belga tudósok szerint a D-vitamin-hiány a koronavírus lefolyására is hatással van: így nagyobb valószínűséggel alakul...","id":"20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474403e0-1ef9-4d1b-ac2a-1b26e5004e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7aff4ca-b42b-4177-97fa-96060f1a5009","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_d_vitamin_immunrendszer_leguti_fertozesek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 09:03","title":"Kutatóorvosok üzenik: ha jót akar magának, szedjen D-vitamint a következő hónapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","shortLead":"Már több mint 7 ezren vannak kórházban.","id":"20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4010aa84-9b3f-4c92-abc5-1ea4a8635a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c20934-3d6f-4960-9e82-e96a927d6041","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Koronavirus_6495_uj_fertozottet_talaltak_93_beteg_meghalt","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Koronavírus: 6495 új fertőzöttet találtak, 93 beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré területéről rakétákkal lőtték Eritreát.","shortLead":"Regionális háborúval fenyeget az egyre hevesebb etiópiai belháború, miután az északi szövetségi állam, Tigré...","id":"20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c42782e-6d61-47c3-a02c-2854da3a4722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88df6fd1-933f-41fa-9888-f9f165144d98","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Az_etiopiai_Tigrebol_mar_az_eritreai_fovarosra_mertek_csapast","timestamp":"2020. november. 15. 16:21","title":"Az etiópiai Tigréből már az eritreai fővárosra mértek csapást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]