[{"available":true,"c_guid":"7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","shortLead":"A halálukról igazolást kiállító állatorvos állítja: amikor ő látta az állatokat, még nem voltak megcsonkítva. ","id":"20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e30292b-fd09-4020-b8e1-5f1df6489416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c470fc-cfe1-4d36-a195-2c43bc4587fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_elefant_agyar_allatkinzas_gyanuja_nyomozas","timestamp":"2020. november. 17. 08:36","title":"Eltávolították a szadai elefántok agyarát, mielőtt eltemették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","shortLead":"A hangok még az élete utolsó szakaszában is előhívták az emlékeit.","id":"20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9287a93f-0204-4d76-8a64-910ee2c8e6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cbae5c-bae1-4a42-ba29-138a85ef1acf","keywords":null,"link":"/elet/20201116_Az_alzheimeres_balerina_videoja_sokat_elmond_a_zene_erejerol","timestamp":"2020. november. 16. 11:25","title":"Az alzheimeres balerina videója sokat elmond a zene erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos, az off-roados és az életstílus hangulatot. Kicsit megújult kívül-belül és valamivel jobban a motortérben is.","shortLead":"Továbbra is három karaktert ötvöz - ha különböző mértékben is - a brit márka legnagyobb autója: a sportos...","id":"20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f54a95aa-47ff-45c8-88d5-7f894a9b4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08db7c4f-0255-412b-aaa6-cefe730836fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Mini_Countryman_bemutato_itt_egy_kicsit_elvettek_amott_hozzaadtak","timestamp":"2020. november. 17. 07:14","title":"Mini Countryman bemutató: egy kicsit több és kicsit kevesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","shortLead":"Az anyamedve kétéves kölykével együtt bóklászott a leszállópályán, amikor megtörtént a baleset.","id":"20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d2de-5c22-4f29-8099-898dd4e9ea78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c88891-54fd-4864-8d5a-0ce2d03e1d1b","keywords":null,"link":"/elet/20201116_repulogep_medve_alaszka_gazolas","timestamp":"2020. november. 16. 08:32","title":"Halálra gázolt egy repülőgép egy medvét Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","shortLead":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","id":"20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d0bf6f-649b-4230-a0bf-c972de3a35d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","timestamp":"2020. november. 16. 10:49","title":"Akár napi 1200 forintot is kiszámláznak annak, aki kötelező nélkül autózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","shortLead":"Egy kéttonnás autó után például 2000 euró (717 ezer forint) pluszadót kell majd fizetni. ","id":"20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efbb7ad7-2e8a-4d33-b8e3-494fc58cc6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9b3142-559c-40da-90e6-e234fd59b6ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_Komoly_birsagok_a_nehez_autokra_a_franciak","timestamp":"2020. november. 16. 18:09","title":"Extra adóval büntetik a nehéz autókat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","id":"20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8aab02-d9f5-4c2a-b15c-b4e7b3b84011","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","timestamp":"2020. november. 16. 12:38","title":"Karanténba került Merkely Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Időről időre kötelező a bankoknak felajánlaniuk a jelzáloghitelesek részére, hogy aki még legalább tíz évig törleszt változó kamatozással, az hosszabb futamidővel fixálhatja a kamatot. Most újra levelet küldenek a bankok.","shortLead":"Időről időre kötelező a bankoknak felajánlaniuk a jelzáloghitelesek részére, hogy aki még legalább tíz évig törleszt...","id":"20201117_hitelkamat_fixalas_level_bank_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06073abe-33c0-4c05-98ad-bddcb032be78","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_hitelkamat_fixalas_level_bank_mnb","timestamp":"2020. november. 17. 10:55","title":"Közel 90 ezer ügyfél kap hamarosan levelet a bankjától a hitelkamat fixálásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]