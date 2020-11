Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már a közeljövőben is eddiginél pusztítóbb influenza- és RSV-járványok várhatók.","shortLead":"Ha még nem volna elég mindaz, amit a koronavírus-járvány eddig okozott, a Princeton-i Egyetem kutatói szerint már...","id":"20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adb88c2b-3b47-45a5-a485-5b9aba0f3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d470fb3d-ec1e-4a9b-a7ba-53f21c1e8881","keywords":null,"link":"/tudomany/20201117_koronavirus_jarvany_utan_influenza_rsv_jarvanyok","timestamp":"2020. november. 17. 09:03","title":"Víruskutatók: még nagyobb légúti járványok követhetik a koronavírus-pandémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új személyautók és furgonok értékesítését.","shortLead":"Nagy-Britanniában az eddig tervezettnél tíz évvel előbb, már 2030-ban megtiltják a benzin- és dízelüzemű új...","id":"20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fc2527-e466-474d-92a2-9ee4e4bb6b2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_2030tol_megtiltjak_az_uj_benzin_es_dizeluzemu_autok_ertekesiteset_Angliaban","timestamp":"2020. november. 18. 09:06","title":"Már csak 10 évig vehetnek új benzines és dízel autókat a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az S&P 500 a legnagyobb piaci értékkel rendelkező amerikai cégeket tömöríti.","shortLead":"Az S&P 500 a legnagyobb piaci értékkel rendelkező amerikai cégeket tömöríti.","id":"20201117_A_Tesla_bekerul_az_egyik_legfontosabb_tozsdei_indexbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff69d55-4901-48f4-bb2c-ac6353f0840b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41801aa8-b799-4952-8436-678e816be212","keywords":null,"link":"/cegauto/20201117_A_Tesla_bekerul_az_egyik_legfontosabb_tozsdei_indexbe","timestamp":"2020. november. 17. 16:37","title":"A Tesla bekerül az egyik legfontosabb tőzsdei indexbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra panaszkodott.","shortLead":"Ír kutatók majdnem 130 koronavírus-fertőzöttet vizsgáltak, több mint felük még hetekkel később is fáradtságra...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a23ec4-2866-4f4d-9f19-67f4a7a0c0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad99b388-182f-451a-b037-7aa7d0212f78","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_koronavirus_jarvany_kutatas_trinity_college","timestamp":"2020. november. 16. 17:03","title":"Tíz hétig is kínozhatja krónikus fáradtság a koronavírusból kigyógyultakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Szabolcsban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek cserediákok a giccses épületbe. De milyen lehet egy swinger esküvő?","shortLead":"Diákszállónak épült, influenszerek törzshelye lett egy kúria Szabolcsban – a Duma Aktuál utánajárt, hogyan keveredtek...","id":"20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8476a45a-db82-434c-9561-e7df26544d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098c3bea-6eb1-43cf-9130-b72b49766929","keywords":null,"link":"/360/20201116_Duma_Aktual_Kuria_Borsodban","timestamp":"2020. november. 16. 19:00","title":"Duma Aktuál: Kokainos szalonna adhatja a hipszter ízt a szabolcsi kúriában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","shortLead":"Nyomkövetővel szerelték fel a világ utolsó ismert fehér zsiráfját Kenyában, hogy így elrettentsék az orvvadászokat.","id":"20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b3bd659-86f3-4415-8656-4c7cba4c6af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb67967b-8e8c-458b-8f76-47051104d9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_a_vilag_utolso_ismert_feher_zsirafja_kenya_nyomkoveto","timestamp":"2020. november. 18. 09:33","title":"Nyomkövetőt kapott a világ utolsó ismert fehér zsiráfja, tavasszal vesztette el családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","shortLead":"Az intenzív osztály vezetője szerint normális körülmények között sok beteg élete menthető lenne.","id":"20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45664e70-1342-4994-8d51-25f98a6b65c6","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_nyiregyhaza_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. november. 16. 21:15","title":"A nyíregyházi kórházban annyi a koronavírusos, hogy nem tudják az elvárt színvonalat nyújtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló, tiltakozásokat kiváltó törvény végrehajtását","shortLead":"A kormányrendelet létrehozza az Országos Kórházi Főigazgatóságot, de nem rendezi az egészségügyi jogállásról szóló...","id":"20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e030413-1b5d-4f77-9572-729b797fa474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7472d3db-0e00-4f0c-9fa9-d79504be4183","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_Egeszsegugy_valami_megjelent_de_nem_az","timestamp":"2020. november. 18. 08:38","title":"Egészségügy: valami megjelent, de nem az, amit vártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]