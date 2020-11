Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","shortLead":"A távol-keleti autót első sorban taxinak szánják. ","id":"20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba431b8-0c53-465e-9a83-59616eaf5eed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d836d3b-8818-4b31-b876-f677227c32a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Megjott_a_Volkswagen_ID3_kinai_klonja_a_D1","timestamp":"2020. november. 18. 16:07","title":"Megjött a Volkswagen ID.3-ra feltűnően hasonlító kínai klón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e10df771-69a9-495c-a625-8f2823c47c57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság 200 lóerős teljesítménnyel és relatíve szerény fogyasztással kecsegtet.","shortLead":"Az újdonság 200 lóerős teljesítménnyel és relatíve szerény fogyasztással kecsegtet.","id":"20201118_sportos_dizel_magyarorszagon_a_skoda_rs_tdi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e10df771-69a9-495c-a625-8f2823c47c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298f802-48a4-4fbd-8ad5-5037377008f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_sportos_dizel_magyarorszagon_a_skoda_rs_tdi","timestamp":"2020. november. 18. 06:41","title":"Sportos dízel: Magyarországon a Skoda RS TDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust. Néhány kérdés azonban továbbra sem tisztázott.","shortLead":"Újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a szájvizek hatékonyan pusztítják el a szájüregbe bekerülő koronavírust...","id":"20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eff9e0d-4067-44e3-8721-f6c3a42c4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3dc0e5-ecf7-4655-a3a4-44d217599885","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_szajviz_szajoblites_koronavirus_vedekezes","timestamp":"2020. november. 18. 15:03","title":"A koronavírus 99,9 százalékát ölheti el a szájvíz, ha benne van egy fontos hatóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","shortLead":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","id":"20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6de2fab-0318-456f-b259-194c2a046829","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 17. 05:16","title":"Még egyszer visszamegy a hőmérséklet 10 fok fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházak intenzív osztályainak telítettsége országosan már 34 százalék. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30 százalékos küszöböt jelölték meg kritikus szintként.","shortLead":"A kórházak intenzív osztályainak telítettsége országosan már 34 százalék. Az egészségügyi hatóságok korábban a 30...","id":"20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42a846b-fdfc-44f5-aaaf-99d70bea94a2","keywords":null,"link":"/vilag/20201116_koronavirus_jarvany_fertozes_covid_olaszorszag_szures_koronavirusteszt","timestamp":"2020. november. 16. 19:35","title":"A lezárások ellenére mind több fertőzöttet szűrnek ki Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási törvényt. A HVG által megszólaltatott szakértő szerint a sok módosítás inkább technikai jellegű, és nem feltétlenül arról szól, hogy a Fidesz a saját malmára hajtsa a vizet. ","shortLead":"Hiába szavazta meg ezúttal az ellenzék a rendkívüli jogrendet, jutalmul a Fidesz a kárára változtatja meg a választási...","id":"20201118_Bohoctrefa_2022re","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9abc4553-0b29-405b-a62f-9137ad4d6efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9a7a7f-210b-4087-b00f-b4c0d840bea1","keywords":null,"link":"/360/20201118_Bohoctrefa_2022re","timestamp":"2020. november. 18. 15:00","title":"A Fidesz szappanoperába taszítaná az ellenzéket, de végül megoldhatta egy házi feladatukat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]