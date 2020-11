Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8540fc9a-bb48-40fb-927e-abe8e6d37b79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fejlesztőknek sikerült még 180 lóerőt találniuk a divatterepjáró 4 literes biturbó V8-as motorjában. ","shortLead":"A fejlesztőknek sikerült még 180 lóerőt találniuk a divatterepjáró 4 literes biturbó V8-as motorjában. ","id":"20201118_puskagolyokent_lo_ki_a_780_loeros_audi_rs_q8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8540fc9a-bb48-40fb-927e-abe8e6d37b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849ad75a-4670-40d7-a932-1287293f7402","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_puskagolyokent_lo_ki_a_780_loeros_audi_rs_q8","timestamp":"2020. november. 18. 11:21","title":"Puskagolyóként lő ki a 780 lóerős Audi RS Q8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","shortLead":" Az ülés november 23-án, hétfőn ér véget, amikor újra azonnali kérdések hangozhatnak el.","id":"20201118_alkotmanymodositas_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ee43ab2-2b59-46da-a59c-eadb1628f7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430d7882-581a-41a9-95eb-fb3206061986","keywords":null,"link":"/itthon/20201118_alkotmanymodositas_parlament","timestamp":"2020. november. 18. 07:09","title":"Az alkotmánymódosításról és a választási törvényről is tárgyal a parlament szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt.



","shortLead":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte...","id":"20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f9cf25-7e6c-45cd-999c-39616ba0d93d","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 08:45","title":"Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","shortLead":"A cég szerint az oltásnak nincsenek súlyos mellékhatásai.","id":"20201118_pfizer_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e006f0c-4534-4c67-81a5-ab7dfe202cc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_pfizer_vakcina","timestamp":"2020. november. 18. 14:04","title":"Pfizer: 95 százalékos hatékonyságú a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online kormányinfón számoltak be a részletekről. \r

","shortLead":"Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a második online...","id":"20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05738a39-7869-4d9e-97a0-ff5a0b20d210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6e0c2f-e36d-4230-89a7-78dc518d63f1","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Kormanyinfo_Gulyas_Gergely","timestamp":"2020. november. 19. 10:45","title":"Gulyás Gergely: Hétfőn kezdődik a tanárok koronavírus-tesztelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik az ünnepek miatt útra kelnének.","shortLead":"A Google a közeledő ünnepekre készülve frissítette a Google Térképet, hogy nagyobb biztonságban legyenek azok, akik...","id":"20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2e34bf2-57b8-4472-a4b6-4611f3d1a108","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_google_terkep_kozlekedes_tomegkozlekedes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 18. 10:34","title":"Két új funkciót kap a Google Térkép a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze a jogállamiságnak és a migrációnak egymáshoz? A Fidesz mumusait és érveit végignézve ennek igazából jelentősége sincs, hiszen a menekülteket 2015 óta szinte bármikor elő lehet húzni a kalapból – ahogy ezt szívesen meg is teszik.","shortLead":"Az uniós költségvetéssel kapcsolatos vitában is előhúzta a kormány a migránskártyát – de vajon van bármi köze...","id":"20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=333e045c-69b7-46cf-8bcc-d553c499ddb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2c3de-88de-4bed-828c-5667e16bd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orban_migracio_jogallamisag_eu","timestamp":"2020. november. 19. 13:40","title":"Tényleg a migráció miatt esett egymásnak Orbán és az EU?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","shortLead":"Nemcsak az autós, de a kerékpáros vagy robogós parkolást is egyszerűsítenék a VI. kerületben.","id":"20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d9752e-80c3-455e-9991-060f63e18a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1147550-3a79-4f66-88d8-a64e191ef020","keywords":null,"link":"/cegauto/20201118_Keruleti_lakos_parkolohely_Terezvaros","timestamp":"2020. november. 18. 08:46","title":"Kerületi lakosoknak fenntartott parkolóhelyeket jelölnek ki Terézvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]