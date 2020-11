Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","shortLead":"Az agysebész szerint tudni kellene, hogy a tünetmenteseknél milyen koncentrációjú a vírusürítés.","id":"20201117_csokay_andras_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1917cee3-ec61-4cea-916c-8386d206285a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8482b3d4-91dd-4697-8f62-3080b9db0dd7","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_csokay_andras_koronavirus","timestamp":"2020. november. 17. 20:40","title":"Csókay András: A tünetmentes koronavírusos egészségügyi dolgozók munkába állhatnának, ha nem fertőznek nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","shortLead":"A szervezet szerint az új javaslat lehetővé tenné, hogy túlhasználják vagy elpazarolják a vízkészletet a gazdák.","id":"20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6a6f65-34a8-4114-ad67-f03fcd6a1a3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201119_Katasztrofalis_kovetkezmenyei_lehetnek_az_uj_vizgazdalkodasi_torvenyjavaslatnak_a_WWF_szerint","timestamp":"2020. november. 19. 06:48","title":"Katasztrofális következményei lehetnek az új vízgazdálkodási törvényjavaslatnak a WWF szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte Facebook-oldalán a zenekar. Benkő László 77 éves volt.



","shortLead":"„Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt” – közölte...","id":"20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0cb23b-b92f-4f1f-978f-6d04cf45c899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64f9cf25-7e6c-45cd-999c-39616ba0d93d","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Elhunyt_az_Omega_billentyuse_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 08:45","title":"Meghalt az Omega billentyűse, Benkő László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált a kritikára.","shortLead":"Nem nyerte el a közönség tetszését a Rockefeller Center karácsonyfája. Érthető – de legalább a cég jól reagált...","id":"20201118_New_York_karacsonyfa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1359d215-e697-45d0-996c-e9ec07705bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f450cc-15ab-4f50-b8b7-2afcca4242f2","keywords":null,"link":"/elet/20201118_New_York_karacsonyfa","timestamp":"2020. november. 18. 19:13","title":"A helyére érkezett New York híres karácsonyfája, és pont olyan lett, mint 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés, aggasztó tanárhiány, növekvő szegregáció – egy új uniós jelentés szerint a legtöbb területen rossz irányba megy a magyar oktatás. Vannak azért jó hírek is: a kisgyerekek óvodai nevelésben például Magyarország az első, de jók vagyunk a frissen végzettek foglalkoztatási arányában is. ","shortLead":"Drasztikusan romló tanulói teljesítmények, növekvő lemorzsolódás, a minőségi oktatáshoz való egyenlőtlen hozzáférés...","id":"20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a9ccd9-edd4-4f19-a134-608c183b5210","keywords":null,"link":"/elet/20201118_europai_bizottsag_magyar_oktatas_jelentes","timestamp":"2020. november. 18. 12:55","title":"Kiábrándító jelentés jött a magyar oktatásról, de azért van, amiben jók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","shortLead":"Szerdán a Boeing részvények értéke 6 százalékkal emelkedett.

","id":"20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bea4719-fe9f-4c32-aa8c-efd18e85ecb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201118_Husz_honap_utan_ismet_felszallhatnak_a_Boeing_737_MAXok","timestamp":"2020. november. 18. 14:37","title":"Húsz hónap után ismét felszállhatnak a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával minden bizonnyal a zenekar is megszűnik közel 60 év után. Fotókkal és videofelvételekkel emlékezünk a zenészre.



","shortLead":"Az Omega együttes 1962-ben alakult, és számos tekintetben úttörő volt a magyar rocktörténetben. Benkő László halálával...","id":"20201118_Benko_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bbb7f18-80f0-4abb-9b9b-23a48225ffde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d350088f-7c36-4e9a-a016-636c8e3a55a5","keywords":null,"link":"/elet/20201118_Benko_Laszlo","timestamp":"2020. november. 18. 11:13","title":"„Szállj, csak szállj tovább!” – Benkő Lászlóra emlékezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hát átmegy az orosz parlament javaslata, még kihallgatni sem lehetne őket.","shortLead":"Hát átmegy az orosz parlament javaslata, még kihallgatni sem lehetne őket.","id":"20201118_putyin_mentesseg_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffddede2-4033-45f2-b688-a6e6de55c1cd","keywords":null,"link":"/vilag/20201118_putyin_mentesseg_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 18. 19:56","title":"Élete végéig szóló mentességet kaphat Putyin és egész családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]