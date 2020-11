Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","shortLead":"Negatív lett a második tesztje is, nem írja tovább a karanténnaplót.\r

","id":"20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f29cc575-51a1-4b04-b041-4690bd22c2fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e35c089-3a90-4791-b679-9ff988d61f64","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_koronavirus_szijjarto_peter_gyogyulas","timestamp":"2020. november. 19. 19:25","title":"17 nap után megszabadult a koronavírustól Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint nem, vagy csak alig működik.","shortLead":"A Twitter legújabb, Fleets névre keresztelt funkcióját már több felhasználó is megkapta, ám a visszajelzések szerint...","id":"20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3fd533-2d67-4a33-86c1-c2da8539b635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f81fe1d-1266-4ce2-88e5-515c6855336d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201119_twitter_eltuno_bejegyzes_fleets","timestamp":"2020. november. 19. 10:38","title":"Baj van a Twitter Snapchatről másolt funkciójával, lelassítják a kiadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű távol tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester a jogszabályoknál is szigorúbb mércét vár el, de az offshore cégeket nem egyszerű...","id":"20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e9bd96-bbe6-4265-aff1-8003f5a0f3c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201120_Vizsgalja_a_BKV_az_autobuszberlest_Karacsony_kizarna_az_offshore_cegeket","timestamp":"2020. november. 20. 15:55","title":"Buszbérlés: Karácsony kizárná az offshore cégeket, soron kívüli vizsgálat indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok helyzetére és velük együttműködve alakították a kényszerű otthoni oktatás feltételeit.



","shortLead":"Idén olyan pedagógusokat díjaztak, akik a tavaszi iskolabezárás időszakában különösen odafigyeltek a családok...","id":"20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cf0535f-2cbc-49eb-8c8c-17acf084e256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ed61f-0be4-4105-a440-f0fa324b56ab","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Matraballai_tanitok_nyertek_az_idei_Varga_Gabordijat","timestamp":"2020. november. 20. 08:20","title":"Mátraballai tanítók nyerték az idei Varga Gábor-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","shortLead":"Már csak a dokumentációt várják a vakcina vizsgálatához, ha az is megérkezik, indulhatnak az elemzések.","id":"20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e342bc68-36ad-49a0-986c-4b902c9ee8f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51a3f08-3a2f-4fef-8d16-711c40a96a0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201119_orosz_vakcina_szijjarto_peter","timestamp":"2020. november. 19. 17:35","title":"Megérkeztek az orosz oltóanyag mintái Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint a betegek számában jövő héten lehet látni a kijárási tilalom hatásait.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint a betegek számában jövő héten lehet látni a kijárási tilalom hatásait.","id":"20201119_operativ_torzs_maszk_muller_cecilia_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6e62ad4-fcb9-4a10-aa6a-79c000ef2c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10bb672-ce47-4e80-bb6a-dcbadab32513","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_operativ_torzs_maszk_muller_cecilia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 19. 14:40","title":"Müller Cecília: Ha az emberek 95 százaléka hordja a maszkot, nem lesz szükség további szigorításokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Merkelynek a hét elején lett pozitív a tesztje. ","shortLead":"Merkelynek a hét elején lett pozitív a tesztje. ","id":"20201119_Merkely_Bela_koronavirusos_tunetei_is_vannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e037c36-6912-4ae9-a145-511c7ad175bc","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Merkely_Bela_koronavirusos_tunetei_is_vannak","timestamp":"2020. november. 19. 22:45","title":"Merkely Béla koronavírusos, tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab47d3c-255e-4a51-887f-109ae3f34d74","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem a poloskák és szúnyogok, hanem növények inváziója is súlyos gondokat okoz. Ráadásul sokkal többről van szó, mint a kertészkedők bosszúságáról. Allergia, égési sérülések és árvízveszély: a hazai természetvédelem legnagyobb kihívása a biológiai invázió. És egyelőre úgy tűnik, vesztésre állunk.","shortLead":"Nem a poloskák és szúnyogok, hanem növények inváziója is súlyos gondokat okoz. Ráadásul sokkal többről van szó, mint...","id":"20201120_biologiai_invazio_klimavaltozas_allergia_zhvg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab47d3c-255e-4a51-887f-109ae3f34d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7daec33b-db41-4739-915f-aa5ca33c144b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201120_biologiai_invazio_klimavaltozas_allergia_zhvg","timestamp":"2020. november. 20. 17:30","title":"Nem csak a parlagfű miatt kell aggódnia, ha allergiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]