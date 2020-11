Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"445d61e9-9caf-4677-af86-dd5f4993f857","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 18-án szerdán leszállt a sarki éjszaka az amerikai Utqiagvik nevű településre, ami azt jelenti, hogy a következő több mint két hónapot teljes sötétségben töltik majd az ott élők.","shortLead":"November 18-án szerdán leszállt a sarki éjszaka az amerikai Utqiagvik nevű településre, ami azt jelenti...","id":"20201120_sarki_ejszaka_utqiagvik_eszaki_sarkkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=445d61e9-9caf-4677-af86-dd5f4993f857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a15ea4-89a8-4032-96ca-d81041eecc25","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_sarki_ejszaka_utqiagvik_eszaki_sarkkor","timestamp":"2020. november. 20. 11:03","title":"Van egy amerikai város, ahol 66 napon át tart az éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került a karácsony is.","shortLead":"Az operatív törzs sajtótájékoztatóján ismertették, hogyan vezénylik majd a teszteket végző diákokat, de szóba került...","id":"20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=942e491e-bf71-48a9-bdd1-9708695df540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5fed95-25bf-4dd3-8850-8feadae76623","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_operativ_torzs_pentek_medikusok_szocialis_intezmenyek","timestamp":"2020. november. 20. 13:58","title":"Ezer mozgó mintavételi egységet állítanak ki egyetemistákból, elsőévesek is tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai Unióban.","shortLead":"A biztató szeptemberi hónap után ismét jelentősen csökkent a forgalomba helyezett új személyautók száma az Európai...","id":"20201119_europali_autopiac_oktober_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e12093da-6eb2-4972-a783-49a9c07a7b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201119_europali_autopiac_oktober_2020","timestamp":"2020. november. 19. 08:06","title":"3 millió új autó hiányzik az uniós autópiacról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23917e47-5914-46d3-882b-6dd5c80470f8","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201119_Marabu_Feknyuz_Miert_lenne_kormanyparti_a_kozmedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23917e47-5914-46d3-882b-6dd5c80470f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc1a785-7dc8-4abd-a808-c21fe9ae6f31","keywords":null,"link":"/itthon/20201119_Marabu_Feknyuz_Miert_lenne_kormanyparti_a_kozmedia","timestamp":"2020. november. 19. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Miért lenne kormánypárti a közmédia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi magabiztosságra az a kijelentés, hogy hamarosan felülmúlja ezt a modellt egy újabb okostelefon.","shortLead":"Vitathatatlan, hogy jelenleg az egyik legjobb csúcstelefon a nemrég bejelentett iPhone 12 Pro. Ezért is vall némi...","id":"20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85afb23f-b15f-4427-9804-5c91f9e6afe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb623109-24e0-4164-8040-f3c226b107f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201120_xiaomi_black_shark_4_3s_apple_iphone_12_pro","timestamp":"2020. november. 20. 13:09","title":"A Xiaomi új Black Shark telefonjával lenyomná az iPhone 12 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","shortLead":"A Gyermekjogok Világnapján több esemény is felhívja a figyelmet a gyerekekre leselkedő veszélyekre.","id":"20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=744a027b-80c5-40cc-af27-2801190702b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4be3340-b48c-40b7-bc77-894977fb9949","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Kekbe_borulnak_ma_este_a_varosok","timestamp":"2020. november. 20. 11:33","title":"Kékbe borulnak ma este a városok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","shortLead":"A négyesdöntőn a franciák és a spanyolok mellett a belga és az olasz válogatott lesz ott 2021 őszén.","id":"20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e110347-11b3-474c-8dd6-a1b8720b0512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf9805c-4570-4941-8b4f-ea121eb82c25","keywords":null,"link":"/sport/20201119_foci_nemzetek_ligaja_belgium_olaszorszag","timestamp":"2020. november. 19. 07:34","title":"Belgium és Olaszország is a Nemzetek Ligája négyes döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja Nagy Gábor a várható új amerikai kormányzatról. A HVG szakújságírója szerint az Egyesült Államok külpolitikájában több olyan szereplő is fontos posztot kaphat, akik képben vannak Európával és jól ismerik Magyarországot is. Emiatt más diplomáciai reakciókra számíthat Orbán Viktor is, ha keményen lép fel. ","shortLead":"Azok a csatornák, amelyeken keresztül Orbán Viktor bejutott Donald Trump Fehér Házába, most el fognak tűnni – mondja...","id":"20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aad2fb55-251f-4876-aba7-6a69b770209e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2906bd39-7e7f-4245-949e-8714fa1d4887","keywords":null,"link":"/360/20201118_Nagy_Gabor_az_amerikai_valasztasrol_Ami_most_tortenik_az_peldatlan","timestamp":"2020. november. 19. 11:00","title":"Még annál is rosszabb magyar–amerikai viszony jöhet, mint Obama idején volt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]