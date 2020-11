Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea775cf7-e46a-45e3-9aa9-332eb129763b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múzeum szerint valaki meghekkelte a rendszerüket.","shortLead":"A múzeum szerint valaki meghekkelte a rendszerüket.","id":"20201119_porno_terror_haza_terminal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea775cf7-e46a-45e3-9aa9-332eb129763b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3df6859-4ae8-46b1-8ca4-1cefc7789a6a","keywords":null,"link":"/elet/20201119_porno_terror_haza_terminal","timestamp":"2020. november. 19. 19:38","title":"Pornó ment a Terror Háza információs tábláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb sírbeszéddel tért vissza, s köszönt be ismét a magyar nyilvánosságba a múlt héten, 97. évében Párizsban elhunyt Méray Tibor. ","shortLead":"Emigrálása után 31 évvel, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésekor „illetlenül” hosszú, ám annál figyelemreméltóbb...","id":"202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f76f3c-662f-4194-8874-2ed532925756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95a1dd5-6c9d-46ae-83e7-1753bf2107e4","keywords":null,"link":"/360/202047__meray_tibor__irodalmi_ujsag_amagasban__szamvetes__nem_magaert_beszelt","timestamp":"2020. november. 21. 13:30","title":"\"A sír, hol a nemzet nem süllyed el\" – Búcsú Méray Tibortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","shortLead":"A koronavírus-járvány jelenthetné azt is, írja szerzőnk, hogy ráeszmélünk: vannak közös ügyeink. Vélemény.","id":"202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf9cd3c5-329f-4d62-ba90-e127e672d055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7879069f-720a-4eb6-9038-52da6afa9219","keywords":null,"link":"/360/202047_a_koronavirus_aldozatainak_budapesti_emlekmuve_elott","timestamp":"2020. november. 20. 17:00","title":"Tóta W: A koronavírus áldozatainak budapesti emlékműve előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","shortLead":"Kékbe borult az ország pénteken, a Gyermekek Világnapján.","id":"20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f68e093d-582b-48f7-adee-9a22e4da3df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4a9971-7a61-42c4-8236-cdfeb14e8c55","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Bekekult_a_Szabadsagszobor_foto","timestamp":"2020. november. 21. 08:49","title":"Bekékült a Szabadságszobor (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1","c_author":"","category":"cegauto","description":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","shortLead":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","id":"20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dab655-be50-40f8-b440-68b1a8ce266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","timestamp":"2020. november. 21. 18:49","title":"Kormányrendelet: hétfőtől ingyen parkolhatunk a parkolóházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","shortLead":"A tervezet szerint egy háztartásban hat tő vadkendert lehetne termeszteni.","id":"20201120_Mexiko_marihuana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901271c6-2225-447a-b80f-01a8a5f9a9ea","keywords":null,"link":"/elet/20201120_Mexiko_marihuana","timestamp":"2020. november. 20. 06:14","title":"Jóváhagyta a marihuána legalizációját a mexikói szenátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak számítanak. A QAnon mozgalom politikai és társadalmi hatásairól beszélgettünk Krekó Péterrel és Török Bernáttal.","shortLead":"Az amerikai elnök is vett már az agendájára témát tőlük, több republikánus politikus számára is hírforrásnak...","id":"20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c99378b-8493-4e92-a566-c0897adfc66d","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_QAnon_a_Fulkeben_osszeeskuveselmeletek_a_hatalomert","timestamp":"2020. november. 21. 11:00","title":"QAnon a Fülkében: összeesküvés-elméletek a hatalomért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg a rendőröket, vagy éppen csoportosan támadtak rájuk, összesen 13-an. Mindegyik őrizetbe került, van, akit már el is ítéltek.

","shortLead":"Sok munkát adtak az előző héten a debreceni ügyészségnek agresszív emberek: fojtogatták, autóval célozták meg...","id":"20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c105ce3-5cf3-44e5-bfd0-4274069c5786","keywords":null,"link":"/itthon/20201120_bunugyek_letartoztatasok_hivatalos_szemely_elleni_eroszak_miatt","timestamp":"2020. november. 20. 11:52","title":"13 ember támadt rendőrökre egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]