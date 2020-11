Három iPhone támogatása is megszűnhet jövőre

Az iOS 15 2021-es (vagyis a jövő évben esedékes) debütálásával három régebbi iPhone, az iPhone SE (2015), az iPhone 6S és az iPhone 6S Plus szoftveres támogatását is megszünteti az Apple – állítja legalábbis az izraeli The Verifier. A támogatás megszüntetése elsődlegesen azt jelenti, hogy a fent említett készülékek nem kapják meg a soron következő iOS 15-öt, és új funkciók sem érkeznek majd rájuk. A fenti három készüléket megelőző modellek már korábban lekerültek a támogatott telefonok listájáról.

Az Apple mobilos oprendszere most a 14-es kiadásnál jár, és minden olyan eszközre tölthető, amelyre az előző, 13-as szoftververzió is megjelent. A fenti eszközök szintén kompatibilisek a 14-es iOS-szel. Ezek a telefonok jövőre azonban már több mint 6 évesek lesznek, így nem lenne meglepő, ha az Apple valóban úgy döntene, ahogy a Verifiernél vélik.

A lap szerint az iOS 15 az alábbi iPhone-modellekre lesz majd tölthető:

A 2021-es iPhone széria

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

iPod touch (hetedik generáció)

A MacRumors szerint az Apple általánosságban 4-5 évig biztosít szoftveres újdonságokat és javításokat a piacon lévő eszközökhöz.

