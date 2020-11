Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Connecticutban élő Charli D'Amelio 2019 májusában regisztrált a TikTokra, ahol alig másfél év leforgása alatt 100 millió követőre tett szert. Ugyanehhez az eredményhez a YouTube legismertebb videósának, PewDiePie-nak kilenc évre volt szüksége a rivális platformon, de persze egy másik korban.","shortLead":"Az amerikai Connecticutban élő Charli D'Amelio 2019 májusában regisztrált a TikTokra, ahol alig másfél év leforgása...","id":"20201123_charli_damelio_tiktok_rekord_100_millio_koveto_addison_rae_zach_king","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5007521e-1e94-4eea-9d51-62452197a057","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_charli_damelio_tiktok_rekord_100_millio_koveto_addison_rae_zach_king","timestamp":"2020. november. 23. 15:03","title":"100 millió követő 1,5 év alatt – megvan az álomrekordot elérő első TikTok-felhasználó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tel-Aviv-i Egyetem kutatói szerint a hiperbár oxigénterápia segítségével megállítható a vérsejtek öregedése, így pedig maga az öregedés is.","shortLead":"A Tel-Aviv-i Egyetem kutatói szerint a hiperbár oxigénterápia segítségével megállítható a vérsejtek öregedése...","id":"20201123_terapia_sejtek_oregseg_oregedes_versejtek_oxigenterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d65ac09d-49e5-48ee-86bf-1195049d2f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8a65eb-d46d-4499-8621-e9b8d01d7b3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_terapia_sejtek_oregseg_oregedes_versejtek_oxigenterapia","timestamp":"2020. november. 23. 14:05","title":"Kutatók állítják, egy különleges terápiával visszafordítható az öregedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak iránymutatást ad ahhoz, mi a megfelelő szint, s azt hogyan érdemes rögzíteni.","shortLead":"Tévhit, hogy az európai minimálbér egységes összeg lehetne, azt minden EU-tagállam maga határozhatná meg. Brüsszel csak...","id":"202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f41367-dfd6-4b17-b7a5-660a78b50219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e72dad6b-3f71-4c67-92da-34707ce54b3a","keywords":null,"link":"/360/202047__europai_minimalber__kollektiv_szerzodesek__tagallami_sajatossagok__indul_azalku","timestamp":"2020. november. 23. 13:00","title":"Indul az alku az európai minimálbérről, kérdés, hogy nálunk ez mekkora emelést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő a terjeszkedésre. ","shortLead":"A kínai cégek európai beruházásai a koronavírus-válság ellenére sem állnak le, sőt van, aki szerint most jött el az idő...","id":"20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=113acfd4-e52e-4add-bf1e-559a7e0b7487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0450a51-eebf-497d-8b96-7e35b0311c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20201123_A_jarvany_alatt_sem_allt_le_Europa_meghoditasaval_Kina","timestamp":"2020. november. 23. 15:12","title":"A járvány alatt sem állt le Európa meghódításával Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült rekonstruálnia olasz tudósoknak. Fényképeket, videókat tettek közzé.","shortLead":"A Vezúv csaknem kétezer évvel ezelőtti kitörésekor Pompejiben elhunyt két áldozat, úr és szolgája testét sikerült...","id":"20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50772eac-1cab-4355-a221-620e459d42d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1a7619-fc64-471b-81b4-a5f502b31be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_pompeji_vezuv_ur_szolga_fotok_video","timestamp":"2020. november. 23. 08:03","title":"Lenyűgöző lelet került elő az apokaliptikus Pompejiből: úr és szolgája testét rekonstruálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ac0ae4-9ca1-432f-b23d-0bbcc958960b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a települések 91 százalékán van jelen a koronavírus, a szennyvízadatok szerint öt nagyvárosban várható, hogy nőni fog a fertőzöttek száma.","shortLead":"Már a települések 91 százalékán van jelen a koronavírus, a szennyvízadatok szerint öt nagyvárosban várható, hogy nőni...","id":"20201124_opertaiv_torzs_korlatozasok_szennyvizadatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9ac0ae4-9ca1-432f-b23d-0bbcc958960b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a583ba2c-6fae-4306-8d3a-f8aae347e6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_opertaiv_torzs_korlatozasok_szennyvizadatok","timestamp":"2020. november. 24. 13:44","title":"Müller Cecília: Szerdán dönt a kormány a járványügyi korlátozásokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.","shortLead":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –...","id":"20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098e9c40-3cba-418a-b125-1318fdcee5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","timestamp":"2020. november. 23. 11:03","title":"Ezek az androidos telefonok kaphatják meg 2021-ben a legerősebb processzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták nyilvánosságra, hogy hány fertőzött volt közöttük.","shortLead":"Minden nap tesztelik azokat az egyetemistákat, akik járványügyi önkéntes munkát vállaltak, de azt nem hozták...","id":"20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa065a0-c520-4e07-9d62-f060b492c147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b893e7-b8be-4910-88d2-c3b1863f3006","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_jarvany_egyetemistak","timestamp":"2020. november. 23. 08:18","title":"Naponta 500 egyetemista segíti a koronavírus-tesztelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]