Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","shortLead":"Zoran Zaev a népre bízná a már évek óta megszületett terv eldöntését.","id":"20201122_EszakMacedonia_marihuana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a99b756-2923-4612-b59f-13b3a688ce80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74edc74f-2c08-47bb-a09c-32deec98e0e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_EszakMacedonia_marihuana","timestamp":"2020. november. 22. 17:30","title":"Észak-Macedónia miniszterelnöke legális füvezéssel hozna turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi problémákra. A kerület kirúgni senkit nem szeretne.","shortLead":"Maszkot oszt a parkolóőrök egy része a II. kerületben, segítenek a városrendészeknek, figyelnek a közterületi...","id":"20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05366ff5-92de-4003-8530-99985fa71888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb52615b-cfa2-47fc-b0b9-e9a5d3f28f1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201122_A_II_keruleti_onkormanyzat_uj_munkakat_talalt_a_parkolooroknek","timestamp":"2020. november. 22. 14:35","title":"A II. kerületi önkormányzat új munkákat talált a parkolóőröknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vétó, Szputnyik, Szörényi-Bródy, pénzcsap, bikinimodell.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a209ef-c4cc-4751-af5b-2d62dc733819","keywords":null,"link":"/360/20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. november. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János zombifesztiválon járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –, egy szivárogtató már azt is tudni véli, mely készülékek kapják majd meg a Snapdragon 875-öt.","shortLead":"Bár a Qualcomm még nem mutatta be legújabb csúcsprocesszorát – erre a tervek szerint december 1-jén kerülhet sor –...","id":"20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098e9c40-3cba-418a-b125-1318fdcee5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_qualcomm_snapdragon_875_processzor_mobilok_melyik_telefon","timestamp":"2020. november. 23. 11:03","title":"Ezek az androidos telefonok kaphatják meg 2021-ben a legerősebb processzort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","shortLead":"16 méteres kútba zuhant bele egy állat Indiában.","id":"20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c81d1534-f0a7-4c34-a5aa-86c4e101d38f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fc6975-cc45-40e5-84da-21e1b0fc6547","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Daruval_fel_nap_alatt_mentettek_ki_egy_kutba_esett_elefantot","timestamp":"2020. november. 22. 14:55","title":"Daruval, fél nap alatt mentettek ki egy kútba esett elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","shortLead":"Önálló céget alapított a budai Naphegyen működő Oxygen Wellness címén Gianni Annoni tévés műsorvezető és szakács. ","id":"202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00029acf-d3a8-44d9-a9e4-7c2bfc5b0fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6692c8c-6df6-4445-a8b7-2e703388d4f0","keywords":null,"link":"/360/202047_naphegy_etterem_gianniacsucson","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Gianni a csúcson: NER-celebek kedvenc budai helyén nyit éttermet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","shortLead":"A nő az orvosnak azt állította, elesett, a nyomozók szerint a férfi évek óta terrorizálta.","id":"20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e76aeed-98e7-47c7-b7c9-e26aabb2c1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2cdb6d-17a9-44c9-af28-dc8afea9667d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Letartoztattak_egy_ferfit_miutan_a_gyanu_szerint_eltorte_a_prostituciora_kenyszeritett_baratnoje_kezet","timestamp":"2020. november. 22. 11:10","title":"Letartóztattak egy férfit, miután a gyanú szerint eltörte a prostitúcióra kényszerített barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","shortLead":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","id":"20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa78142-f361-4510-9b20-9154822e83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 20:08","title":"Hétfőtől kezdődik a pedagógusok országos tesztelése, de még mindig sok a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]