[{"available":true,"c_guid":"4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására találtak most megoldást holland szakértők.","shortLead":"Sokan nem tudják, hogy 1 kilogrammnyi megtermelt gomba mellett 3 kiló hulladék is keletkezik: ennek a hasznosítására...","id":"202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e331cf1-e069-4687-b2d2-2e5cb8c31b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701d0c90-5361-40ef-931a-09c9bbd29c19","keywords":null,"link":"/zhvg/202011124_Burgert_es_mutragyat_csinalnak_a_gombatermesztes_soran_keletkezo_hulladekbol","timestamp":"2020. november. 24. 10:07","title":"Már burgert és műtrágyát is csinálnak a gombatermesztés során keletkező hulladékból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs Hivatalt is irányító Szijjártó Péter miniszter adott át. Létjogosultságát részben a megszaporodó kibertámadásokkal indokolták. Bár ez alapján úgy tűnhet, hogy a nemzetközi trendekkel mozog együtt a kormányzat, a hazai titkosszolgálatokat - a katonait kivéve - még mindig a régi idők iskolája, a széttagoltság jellemzi. A hazai titkosszolgálatok - menesztésekkel, politikai játszmákkal tarkított - elmúlt tíz évét elemeztük. ","shortLead":"Másfél milliárd forintért alakított ki a kormány egy kríziskezelő hírszerzési központot, amelyet az Információs...","id":"20201124_Orban_titkos_szolgalatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59f9228-77cb-4f3e-9693-9a5e993810c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830432d-9ef9-414e-b370-f8075c6a64a7","keywords":null,"link":"/360/20201124_Orban_titkos_szolgalatai","timestamp":"2020. november. 24. 15:00","title":"Orbán titkos szolgái: intrikák és botrányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Olyanra is volt példa, amikor valaki bevallottan csak ideiglenes gazdává akart válni azért, hogy elhagyhassa otthonát 20:00 után is.","shortLead":"Olyanra is volt példa, amikor valaki bevallottan csak ideiglenes gazdává akart válni azért, hogy elhagyhassa otthonát...","id":"20201122_kutyak_allatmenhely_kijarasi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a15036e5-ff5f-4295-9c2a-742bce4d5e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbb00dd-f546-44a3-88a3-7ca9ed532b6d","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_kutyak_allatmenhely_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 22. 20:37","title":"Nem adnak örökbe kutyákat Debrecenben, mert félnek, hogy csak a kijárási tilalom miatt viszik el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","shortLead":"Csak két német irányította már az országot több ideig.","id":"20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01708d5d-006b-4cbe-a86f-f08e3c41cd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cefb1a2-781d-427f-98ee-ab28cca07c16","keywords":null,"link":"/elet/20201122_15_ev_kancellar_angela_merkel","timestamp":"2020. november. 22. 19:43","title":"15 éve kancellár Angela Merkel, 15 éve öltözködik ugyanúgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a hét legnagyobb feladata az lesz, hogy elkezdjék a célzott tesztelést.","id":"20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f418aa9-9041-4b53-b192-876dd4028b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ed0e1c4-1774-4ab0-9f29-5c2b374fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_orban_viktor_koronavirus_iskolak_ovodak_tomeges_teszteles","timestamp":"2020. november. 23. 10:00","title":"Orbán: Küzdünk, hogy az iskolákat és óvodákat ne kelljen bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: vétó, Szputnyik, Szörényi-Bródy, pénzcsap, bikinimodell.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2fa9e-648c-42a0-b28b-5747f0a265ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a209ef-c4cc-4751-af5b-2d62dc733819","keywords":null,"link":"/360/20201122_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. november. 22. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János zombifesztiválon járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","shortLead":"Zsűritag volt a Nemzetközi Emmy Díjon. ","id":"20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe277196-c6f8-40a2-9375-1bb93f262350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc1741d-8f56-496b-a6f5-1fa778053463","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Marozsan_Erika_fontos_pozicioba_kerulve_donthetett_jo_filmekrol","timestamp":"2020. november. 24. 11:17","title":"Marozsán Erika fontos pozícióba kerülve dönthetett jó filmekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám a novemberi terrortámadás, úgy tűnik, gyökeres fordulatot hoz az ország államvédelmi attitűdjében.","shortLead":"Ausztria egészen sokáig kifejezetten kényelmesen kezelte a főleg Bécsben zajló intenzív kémtevékenységet. Ám...","id":"20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=292534ca-b08c-4131-80ff-12fe6bcf31f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54576349-a31a-46a0-a26a-0f357e9c6ca1","keywords":null,"link":"/360/20201124_Szeretettel_Becsbol_Mar_nem_veszik_felvallrol_a_kemeket","timestamp":"2020. november. 24. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: A terrortámadás óta már nem veszik félvállról a kémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]