[{"available":true,"c_guid":"ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","shortLead":"A német GDP 3,9 százalékkal zsugorodott éves alapon, miközben a magyar 4,7-tel.","id":"20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0a47a1-372a-4ce1-baa6-5bafd1528821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42fb9a5-d69e-4833-941d-58511cf5a1c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_magyar_gazdasag_nagyobb_pofont_kapott_mint_a_nemet_a_harmadik_negyedevben","timestamp":"2020. november. 24. 16:17","title":"Jó hír a magyar gazdaságnak: a vártnál kisebb pofont kapott a német gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","shortLead":"A kerületi újságban pedig nyolcoldalas mellékletet készítettek, melyet minden háztartásba eljuttatnak. ","id":"20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8be185d4-e4ac-4525-8024-1743c399a2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a616ae-d5a4-4686-b826-141b3e4e51e2","keywords":null,"link":"/elet/20201125_nok_elleni_eroszak_plakatkampany_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 25. 15:44","title":"Soros helyett a nők elleni erőszak ellen kezd plakátkampányba a XV. kerület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre fel is hívja a felhasználók figyelmét.","shortLead":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre...","id":"20201125_tiktok_epilepszia_szuro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f540c-6364-4af2-9ac9-3faff89ecfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_tiktok_epilepszia_szuro","timestamp":"2020. november. 25. 13:03","title":"Új funkciót kapott a TikTok, megvédheti a felhasználót az epilepsziás rohamoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult el a cég, azt viszont igen, hogy még idén újabb szállítmányok érkeznek a boltokba.","shortLead":"Több mint jól indult a PlayStation 5 játékkonzol értékesítése a Sony szerdai közlése szerint. Pontos számokat nem árult...","id":"20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ab540f4-01a2-49a1-bf32-473e37997a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_vasarlas_eladas","timestamp":"2020. november. 25. 16:05","title":"Mindent felülmúló startról beszél a Sony, még több PlayStation 5 kerül a boltokba év végéig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek szerint a szervezettséggel nincs gond, a tájékoztatással viszont igen. ","shortLead":"Több pedagógus is fennakadt a hétfőn elindult országos tesztelés első pár órájában. A hvg.hu-nak nyilatkozó érintettek...","id":"20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dfe8d6b-bee8-4387-9eca-eade645c0d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5dc7ac-6bc5-4d08-959e-52af65eceedb","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_koronavirus_teszteles_pedagogusok_jarvany","timestamp":"2020. november. 23. 18:53","title":"Elindult a pedagógusok tesztelése, már találtak fertőzötteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ef1a7a-ab7d-4c8c-a44c-6e72daeb6839","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az ötletgazda tunéziai mérnökhallgató találmányának megvalósítását amerikai szponzorok is támogatták.","shortLead":"Az ötletgazda tunéziai mérnökhallgató találmányának megvalósítását amerikai szponzorok is támogatták.","id":"202047_protezisnyomtatas_felkarolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ef1a7a-ab7d-4c8c-a44c-6e72daeb6839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34736037-b66a-476c-a78e-9168915c999d","keywords":null,"link":"/360/202047_protezisnyomtatas_felkarolnak","timestamp":"2020. november. 25. 12:00","title":"Olyan műkezet tervezett gyerekeknek egy afrikai cég, amely együtt nő használójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6519378b-1f7d-4e01-82a8-56ee22bb43c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A nyári- és téligumikból jóval kevesebb fogyott most.","shortLead":"A nyári- és téligumikból jóval kevesebb fogyott most.","id":"20201125_negyevaszakos_gumi_abroncs_autosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6519378b-1f7d-4e01-82a8-56ee22bb43c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e08b7-9586-4272-8b01-9ddd554188cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_negyevaszakos_gumi_abroncs_autosok","timestamp":"2020. november. 25. 15:32","title":"Tarolnak a négy évszakos abroncsok a magyar autósoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és ez baj.","shortLead":"A Salamon-szigetek miniszterelnöke szerint a Facebook miatt ma már néhány perc alatt lerombolható bárki jó hírneve, és...","id":"20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf506fe-8ffd-4251-9e87-b1f57c8f6b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_facebook_betiltasa_salamon_szigetek_cenzura_korrupcio","timestamp":"2020. november. 23. 19:03","title":"Betiltja a Facebookot Salamon-szigetek kormánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]