[{"available":true,"c_guid":"fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","shortLead":"Pörög a pénznyomda, vannak olyan állampapír-sorozatok, amelyeknek már közel a felét a jegybank vásárolta fel.","id":"20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdd29b3a-833a-4b3b-b5c4-90844d9129b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5308-aa9a-4053-bc9f-043ff571137d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_A_jegybank_mar_tobb_mint_800_milliard_forintot_tolt_bele_az_allamadossagba","timestamp":"2020. november. 24. 15:14","title":"A jegybank már több mint 800 milliárd forintot tolt bele az államadósságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c4cf03-f12f-4d25-8853-a7baff3e5cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú kombiból kétféle felszereltségi szintű változat rendelhető. ","shortLead":"A hibrid hajtásláncú kombiból kétféle felszereltségi szintű változat rendelhető. ","id":"20201124_kicsivel_8_millio_forint_felett_startol_itthon_a_corollaalapu_suzuki_swace","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80c4cf03-f12f-4d25-8853-a7baff3e5cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcdc315-8fee-430f-ae02-4019502563d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_kicsivel_8_millio_forint_felett_startol_itthon_a_corollaalapu_suzuki_swace","timestamp":"2020. november. 24. 09:34","title":"Kicsivel 8 millió forint felett startol itthon a Corolla-alapú Suzuki Swace","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra itt az idősek idősávja, elindult a nagy pedagógusteszt, lélegzet-visszafojtva bekkelhetjük ki a szmogot. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Újra itt az idősek idősávja, elindult a nagy pedagógusteszt, lélegzet-visszafojtva bekkelhetjük ki a szmogot...","id":"20201124_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c737b9-3bc4-4958-aa85-b7b7f16d08db","keywords":null,"link":"/360/20201124_Radar360","timestamp":"2020. november. 24. 08:00","title":"Radar360: Rossz világ jön a gazdaságra és az Indexre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60 százalékát beoltani, hogy ne alakuljon ki nagyobb járvány Magyarországon.","shortLead":"Szlávik János szerint 90 százalékos hatékonyságú koronavírus elleni védőoltással elég lehet a lakkosság 50-60...","id":"20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a771b5-6d38-451c-b003-da36a095aa38","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_szlavik_sokan_nem_kernek_majd_oltast_de_ez_beleferhet","timestamp":"2020. november. 24. 11:27","title":"Szlávik: Sokan nem kérnek majd oltást, de 90 százalékos hatékonyság mellett ez is beleférhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","shortLead":"A színész-énekes nem bírta már a semmitevést és némi bevétel is jól jön a majd az egyéves kényszerpihenő után.



","id":"20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cf67c3d-5a7e-4b45-9c16-259644d68d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bcba00-d0c1-4b03-ace7-7fb62f5df6c5","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Langosfutarnak_allt_Gergely_Robert","timestamp":"2020. november. 25. 09:06","title":"Gergely Róbert lángosfutárnak állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak megállapítása, kimondják-e a magyar kötelezettségszegést. ","shortLead":"A törvénycsomagról a magyar kormány és az Európai Bizottság képviselői is előadták saját álláspontjukat. A tét annak...","id":"20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adea50a9-a3b6-4775-bd91-15da4fb04cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbe924-e966-4c2f-9ed8-aea558dbb36e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Az_Europai_Birosag_elott_a_Stop_Soros","timestamp":"2020. november. 23. 18:41","title":"Az Európai Bíróság előtt a Stop Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos közlemény ezt megerősíti azzal, hogy az igazgatóság eddig elnöke, Bodolai László marad a cégcsoport médiajogásza. A laptól távozik Sztankóczy András vezető szerkesztő is, az Index részvényeit pedig megvette a Vaszily Miklós résztulajdonában lévő Indamédia.","shortLead":"A hvg.hu értesülései szerint egy céges konfliktus miatt távozott az Index főszerkesztője, Szombathy Pál. A hivatalos...","id":"20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37482ffc-8f6f-45d3-b518-ac6172f7ab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d4ec57-e9a2-454b-a5a0-5bc50dc1314d","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Index_szombathy_bodolai_menesztes","timestamp":"2020. november. 23. 15:25","title":"Távozik az Index vezérkara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]