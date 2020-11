Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhességmegszakítás.","shortLead":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most...","id":"202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524b9a4-a464-4886-bf44-8a811fa5c7a0","keywords":null,"link":"/360/202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","timestamp":"2020. november. 24. 13:00","title":"Az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire esik. De miért érzi magát zavarban 70 év múltán is egy német fiatal, ha a második világháború a téma? Nagyi Projekt, második rész.","shortLead":"Az évtizedekkel ezelőtti családi történetek nem mindig vidámak, hiszen sok közülük a 20. század viszontagságos éveire...","id":"20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0167a31-31d3-408e-a90a-30fbc2b272f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a832ae-df5b-4ee8-b460-861144041945","keywords":null,"link":"/360/20201124_Doku360_Nagyi_Projekt_masodik_resz","timestamp":"2020. november. 24. 19:00","title":"Doku360: Szívesen részt vettem volna a lincselésben, de nem tudtam volna ütni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","shortLead":"A Volkswagen újdonságának hatótávja egész korrekt, de hatékonyság fronton lenne még hova fejlődni.","id":"20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d5c1796-2cdd-421d-94af-3680bb422247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd4a5ad-3a06-4cc1-ac3a-ba49fb7a88b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201126_feny_derult_a_legujabb_vw_villanyauto_az_id4_valos_hatotavjara","timestamp":"2020. november. 26. 06:41","title":"Fény derült a legújabb VW villanyautó, az ID.4 valós hatótávjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","shortLead":"A legnépszerűbb kortárs olasz író megnevezte 40 kedvenc női szerzőjét. ","id":"20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fab8196e-2840-45f5-aaca-f3943ccca927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46441f04-296e-4b1a-8e9c-0c71cb316b51","keywords":null,"link":"/kultura/20201124_Magyar_is_van_Elena_Ferrante_kedvenc_szerzoi_kozott","timestamp":"2020. november. 24. 10:09","title":"Magyar is van Elena Ferrante kedvenc szerzői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","shortLead":"Kásler Miklóstól átmenetileg elvették a hatáskört.","id":"20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57390358-be81-4ff4-8121-c06b9b80e577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0cab0f-7f3c-4013-898a-b3e787569868","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Veszelyhelyzetben_Pinter_Sandor_a_korhazak_ura","timestamp":"2020. november. 25. 16:01","title":"Veszélyhelyzetben Pintér Sándor a kórházak ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","shortLead":"Orbán Viktor szerint a Project Syndicate letiltotta a Soros Györgynek válaszoló írását, a szervezet mást mond.","id":"20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c246632-a6ff-4abc-a665-2602cd7e17b9","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_Orban_Viktor_Project_Syndicatevelemenycikk","timestamp":"2020. november. 25. 18:29","title":"Project Syndicate: \"Orbán Viktor miniszterelnök véleménycikke nem felel meg a sztenderdjeinknek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szép ígéreteket tett a kormány arról, miként lehet megvédeni a gazdaságot, de a részletszabályok elolvasása után nagyon sokan csalódtak.","shortLead":"Szép ígéreteket tett a kormány arról, miként lehet megvédeni a gazdaságot, de a részletszabályok elolvasása után nagyon...","id":"20201125_gazdasag_vedelem_jarvany_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d1ec2d-d8c6-4363-b27c-6004f95f4e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cd7e46-2795-4729-a951-e47b25434241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_gazdasag_vedelem_jarvany_valsag","timestamp":"2020. november. 25. 12:47","title":"A fele sem igaz annak, amit a gazdaság védelméről ígért a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]