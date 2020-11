Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","shortLead":"Külön idősávot nem kapnak a 65 éven felettiek a postán, de a nyitás utáni első órában előreengedik őket.","id":"20201125_posta_idosek_idosav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f34f3107-0653-40ce-a069-46a71a4b37c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81fd90f-e5e8-469f-8664-cce97d5d1233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201125_posta_idosek_idosav","timestamp":"2020. november. 25. 11:42","title":"Elsőbbséget kapnak a postán a nyitáskor az idősek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Nem azért jöttem vissza Magyarországra, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor meghallottam, hogy azt itt kábítószernek hívják, megrökönyödtem: hogy lehet ezt eltűrni – mesélte a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, a 80. születésnapját ünneplő Feldmár András. A pszichoterapeutával folytatott beszélgetés során szóba került a gyermekkortól tartó hipnotizáltságunk és az abból való felébredés lehetőségei, a szkepszis ereje és haszna, illetve,hogy miért vagyunk hajlamosak úgy gondolkodni, mint a gépek.","shortLead":"Nem azért jöttem vissza Magyarországra, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor meghallottam, hogy azt itt kábítószernek...","id":"20201126_Feldmar_Andras_Minden_gyerek_aki_megtanul_beszelni_mar_hipnotizalva_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb32b56-3c22-44f5-9a66-92a7f95c45f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecbad0f6-947a-41f4-b223-efe441898c35","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201126_Feldmar_Andras_Minden_gyerek_aki_megtanul_beszelni_mar_hipnotizalva_van","timestamp":"2020. november. 26. 13:30","title":"Feldmár András: Minden gyerek, aki megtanul beszélni, már hipnotizálva van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg az intézmény és az érintett a HVG-nek.","shortLead":"Bodolay Géza rendező a Színház és Filmművészeti Egyetem Színházművészeti Intézetének vezetője, erősítette meg...","id":"20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3849a540-a101-4b99-a327-5cdd47b41271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97191ac-2ca9-46e6-a990-eaf3ad93c6df","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_Bodolay_Geza_az_SZFE_Szinhazmuveszeti_Intezetenek_vezetoje","timestamp":"2020. november. 26. 11:16","title":"Bodolay Géza az SZFE Színházművészeti Intézetének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth Rádió reggeli interjújában két téma volt, az uniós vita és a járvány. Ebben a sorrendben, noha még a műsorvezető szerint is fontosabb a második kérdés. ","shortLead":"A Kossuth Rádió reggeli interjújában két téma volt, az uniós vita és a járvány. Ebben a sorrendben, noha még...","id":"20201127_Orban_kossuth_radio_jarvany_koronavirus_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb8ce7e-a10d-4c9a-b004-c4f88897870c","keywords":null,"link":"/itthon/20201127_Orban_kossuth_radio_jarvany_koronavirus_eu","timestamp":"2020. november. 27. 07:45","title":"Orbán: Jövő héttől lehet jelentkezni a vakcináért, a kórházakban nem biztató a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor kell majd először szervizbe vinni, és mennyire nehéz vagy könnyű javítani a készüléket.","shortLead":"Hamarosan az energiahatékonysághoz hasonlóan fel kell majd tüntetni az elektronikai eszközökön, hogy várhatóan mikor...","id":"20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3e2872-c981-4e0b-831a-a9dc86f64ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99adf-9bfe-417f-8b40-2188d00874f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201126_javitas_joga_szervizeles_elavulas_javithatosag_ifixit","timestamp":"2020. november. 26. 08:33","title":"Döntött az EU: rá kell majd írni az elektronikai eszközökre, mekkora a várható élettartamuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az év végéig összesen 40 millió koronavírus elleni vakcinát szállítanak ki az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az év végéig összesen 40 millió koronavírus elleni vakcinát szállítanak ki az Egyesült Államokban.","id":"20201126_Koronavirus_USA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414732bb-b0a3-4186-8859-015f00b9fc8c","keywords":null,"link":"/vilag/20201126_Koronavirus_USA","timestamp":"2020. november. 26. 07:44","title":"Közel 200 ezer új fertőzöttet találtak az USA-ban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","shortLead":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","id":"20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb23dd-4797-4734-9cf9-33f0562120a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:05","title":"December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]