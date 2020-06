Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben, hogy Magyarországon csupán kevés független sajtóorgánum tudott ellenállni a politikai nyomásnak, ám a koronaválság az utolsó önálló szerkesztőségeket is bezárással fenyegeti. ","shortLead":"„A magyar demokrácia szükségállapota” címmel két magyar szakértő arról ír a berlini Tagesspiegelben...","id":"20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e9e2ff-0e77-4032-b381-b32f80db45c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f4a8d8-c45e-43ea-a8f2-b7f8d7b1a9c2","keywords":null,"link":"/360/20200622_Tagesspiegel_A_magyar_demokracia_szuksegallapota","timestamp":"2020. június. 22. 07:30","title":"Tagesspiegel: Szükségállapot a magyar demokráciaban a média helyzete miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig kettőnél több darabba a spagetti. A válasz jóval hasznosabb, mint elsőre gondolnátok.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem tudósai egy spagettitörő gépet is építettek, hogy rájöjjenek, miért törik mindig...","id":"20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b1f3f4-4f50-4971-9321-d521f23f6ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57363e9a-ea50-4058-bdd3-664133e803c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_spagettiteszta_kiserlet_matematika_fizika_hajlites_torespont","timestamp":"2020. június. 22. 08:03","title":"Megfejtették az évtizedes konyhai rejtélyt: miért nem lehet két darabra törni egy spagettitésztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","shortLead":"Július elején tartották volna a felvonulást, amit a járvány miatt kellett elhalasztani.","id":"20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bb209ae-ec3c-45bf-bbd8-23971df6c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e594aefd-3a18-4117-8d95-f0fe8b9f8586","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_Megtarthatjak_a_Pride_felvonulast","timestamp":"2020. június. 23. 12:11","title":"Megtarthatják a Pride-ot augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","shortLead":"Eddig tizenöten részesültek a kezelésben.","id":"20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6e111-9664-40da-a9e4-69fd71f860a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_Csak_sulyos_koronavirusos_betegeknel_alkalmazzak_a_verplazmaterapiat_Magyarorszagon","timestamp":"2020. június. 22. 12:04","title":"Csak súlyos koronavírusos betegeknél alkalmazzák a vérplazma-terápiát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","shortLead":"A hollywoodi antiszemitizmusról tálalt ki a Stranger Things sztárja egy interjúban. ","id":"20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=360b934b-3696-4470-bd10-8d6b4fee0501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec899251-b7d9-43f6-9dbf-454df49ca382","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Tulsagosan_zsidonak_tartottak_Winona_Rydert_egy_filmszerephez","timestamp":"2020. június. 22. 15:29","title":"\"Túlságosan zsidónak\" tartották Winona Rydert egy filmszerephez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és együttműködéssel. Philippa Perry brit pszichoterapeuta segít megérteni az egyes módszerek előnyeit és hátrányait. ","shortLead":"A gyerekek magatartását a felnőttek három fő megközelítéssel igyekeznek kezelni: szigorral, engedékenységgel és...","id":"20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2e65ee-c4e4-4146-9896-392cd8d5c815","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200621_Mennyire_legyen_szigoru_a_szulo","timestamp":"2020. június. 21. 19:15","title":"Mennyire legyen szigorú a szülő a gyerekével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört összecsapásban. A véres tömegverekedés egy mindkét állam által magáénak követelt himalájai területen robbant ki, és minden bizonnyal lesznek újabb fordulói is.","shortLead":"Állítólag egyetlen lövés sem dördült el, mégis legalább húszan meghaltak a minap kínai és indiai katonák között kitört...","id":"20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0fd3960-b023-4c35-9684-b0fde1d3d1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a30928-50d1-4c47-acaa-6c3ece190759","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Furcsa_haboru_a_vilag_tetejen","timestamp":"2020. június. 21. 17:00","title":"Izgatott óriások: furcsa háború a világ tetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány előtti működési rend.","shortLead":"Az Emmi minisztere arról is beszélt, hogy szerinte legelőbb két hónap múlva állhat vissza az egészségügyben a járvány...","id":"20200622_kasler_miniszteri_percek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d65ce29-ef63-4100-a8a4-aef371c310b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a80a6a4-2ea2-4530-82a5-6051554e0153","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_kasler_miniszteri_percek","timestamp":"2020. június. 22. 12:42","title":"Kásler Miklós elmondta a véleményét a \"vasalódeszkás\" tanár ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]