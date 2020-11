Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","shortLead":"A kivilágított létrás autót advent vasárnapjain tekinthetik meg az érdeklődők.","id":"20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05907b6f-5e2d-4d18-a957-1694bc9dd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f8895-297a-4364-96e9-401c886d290a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_latvanyos_karacsonyi_diszbe_oltozott_egy_pomazi_tuzoltoauto","timestamp":"2020. november. 30. 07:59","title":"Látványos karácsonyi díszbe öltözött egy pomázi tűzoltóautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sofitel szállodát felújítják.","shortLead":"A Sofitel szállodát felújítják.","id":"20201130_sofitel_budapest_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d987d3-03ec-4a35-ab00-7e2c58f2b7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_sofitel_budapest_felujitas","timestamp":"2020. november. 30. 13:49","title":"Két évre bezár egy belvárosi luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és adatok fontos információt nyújthatnak a Naprendszer eredetéről.","shortLead":"A Föld felé közelít a Ryugu aszteroidáról mintát hozó Hajabusza-2 japán űrszonda, az általa gyűjtött talajminták és...","id":"20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a108363a-b795-4342-aa43-9671fdfde52b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dafe9c4-d127-4f55-8970-8b92a1914ad7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_hajabusza2_japan_urszonda_kapszula_december_6_ryugu_aszteroida","timestamp":"2020. november. 30. 07:03","title":"Már közel jár a Földhöz a Hajabusza-2 űrszonda, mikuláskor dobja le különleges csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség. A meggondolatlanul felvásárolt berendezéspark nagy része raktárakban, logisztikai központokban várja, hogy továbbadják vagy -értékesítsék. ","shortLead":"És a legrosszabb forgatókönyvek szerint is csak az eddig átadott mennyiség legfeljebb háromszorosára lehet szükség...","id":"20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046113f-d3e7-44d9-9224-806f006ff6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"624d3cdc-dc24-4a3a-a531-5ba4b9accfad","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_lelegeztetogep_kkm_aeek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 30. 11:05","title":"Ezer lélegeztetőgép sem került ki a kórházakba a beszerzett 17 ezerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","shortLead":"A futam második balesetében is részes volt Danyiil Kvjat.","id":"20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1da6a82-67f9-4ab4-9d64-281e1f506379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed15bda-4316-4e19-a8f8-9bbc22091650","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_f1_bahreini_nagydij_danyiil_kvjat_lance_stroll","timestamp":"2020. november. 29. 17:15","title":"Fejre állt Stroll a Bahreini Nagydíj második rajtjánál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet találtak Kína délnyugati részén, Szecsuan tartományban.","shortLead":"A világ legkisebb szitakötőfajának legkisebb ismert példányait, köztük egy mindössze 15 milliméteres felnőtt egyedet...","id":"20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7a3e211-459e-48c7-aad5-9aef56e57ab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805f9df1-860a-4ebc-bb36-c1dc6cc4625e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201129_a_vilag_legkisebb_szitakotoi_skarlat_torpe_kina","timestamp":"2020. november. 29. 10:03","title":"Megtalálták a világ legkisebb szitakötői közül is a legkisebbiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó intézkedést.","shortLead":"Százpontos skálán méri a járvány kockázatát a cseh kormány. Ez alapján úgy találták, ideje feloldani néhány korlátozó...","id":"20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337692e7-06fc-4596-acf4-03e2a3906ed6","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_koronavirus_csehorszag_mar_lazit_a_szabalyokon","timestamp":"2020. november. 29. 12:44","title":"Csehország már lazít a járvány elleni szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","shortLead":"Közel ötven kézműves portékái között lehet böngészni a budapestikaracsony.hu oldalon.","id":"20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686d16a8-9065-4fed-ba2d-fefba0c1112b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb60f44-d456-4402-83b1-b55cde5cf1e2","keywords":null,"link":"/kkv/20201129_karacsonyi_vasar_budapest_vorosmarty_ter","timestamp":"2020. november. 29. 10:41","title":"A budapesti karácsonyi vásár idén az internetre költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]