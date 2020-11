Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája, a holokauszttúlélő Soros pedig \"a liberális Führer\".","shortLead":"Vámos Miklós is nehezen talált szavakat Demeter Szilárd eszmefuttatására, miszerint Európa Soros György gázkamrája...","id":"20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ac12ab-3050-4de7-99af-a1fcbe446131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef22d614-49da-43be-84fb-6211cb0b7f00","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Vamos_Miklos_Demeter_Szilardnak_Takarodjon_melegebb_eghajlatra","timestamp":"2020. november. 28. 16:35","title":"Vámos Miklós Demeter Szilárdnak: Takarodjon melegebb éghajlatra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy friss kutatás eredményei szembemennek az eddigi konszenzussal.","shortLead":"Egy friss kutatás eredményei szembemennek az eddigi konszenzussal.","id":"20201129_Hamarabb_veszithetik_el_leveleiket_a_fak_osszel_a_globalis_felmelegedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6b0ba6c-e02e-441d-a84b-4c9c2f3d8ecc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_Hamarabb_veszithetik_el_leveleiket_a_fak_osszel_a_globalis_felmelegedes_miatt","timestamp":"2020. november. 29. 18:27","title":"Hamarabb veszíthetik el leveleiket a fák ősszel a globális felmelegedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Sofitel szállodát felújítják.","shortLead":"A Sofitel szállodát felújítják.","id":"20201130_sofitel_budapest_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1082cb3f-8c28-45e7-9044-7edd48ab92e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d987d3-03ec-4a35-ab00-7e2c58f2b7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_sofitel_budapest_felujitas","timestamp":"2020. november. 30. 13:49","title":"Két évre bezár egy belvárosi luxusszálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2146ec2e-6a99-4eed-acbd-bb6d38784480","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi is a különbség a berlini és a leningrádi blokád között? – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Mi is a különbség a berlini és a leningrádi blokád között? – Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","id":"20201128_legihid_Honecker_valasztas_1990_november_28","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2146ec2e-6a99-4eed-acbd-bb6d38784480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8acc430b-13e8-43b9-85c3-e2fd9514b8c2","keywords":null,"link":"/360/20201128_legihid_Honecker_valasztas_1990_november_28","timestamp":"2020. november. 28. 16:30","title":"Új alapokon a német-szovjet viszony: lőnek és segélyeznek – 1990. november 28.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Állítja, mindent megtett a pácienséért.","shortLead":"Leopoldo Luque az argentin futballklasszis személyes orvosa volt. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]