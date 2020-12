Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c59cdf75-de97-490d-a8e7-3613942a13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvizsgálták, tényleg megéri-e többet fizetni plusz 8 GB RAM-ért, mármint ami az Apple új lapkakészletével szerelt MacBook Prót illeti.","shortLead":"Megvizsgálták, tényleg megéri-e többet fizetni plusz 8 GB RAM-ért, mármint ami az Apple új lapkakészletével szerelt...","id":"20201201_apple_macbook_pro_m1_2020_memoria_8_vagy_16_gb_ram_osszehasonlitasa_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59cdf75-de97-490d-a8e7-3613942a13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c2f7e4-6090-40b5-b8f6-1c40a4e143ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_apple_macbook_pro_m1_2020_memoria_8_vagy_16_gb_ram_osszehasonlitasa_video","timestamp":"2020. december. 01. 09:33","title":"Megéri többet fizetni a 16 GB-os idei MacBook Próért? Videón a (kissé meglepő) eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban a szolgáltatást használók körében. ","shortLead":"A Spotify ismét kiadta éves összegzését, amelyből kiderül, mely előadók és dalok voltak a leghallgatottabbak a 2020-ban...","id":"20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2aaac81-d1e9-45ba-827d-39726b0862ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bb7faf-0dfd-4981-b9dc-c8f060afbe3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201201_zene_spotify_toplista_legnepszerubb_eloado_legnepszerubb_dal_2020","timestamp":"2020. december. 01. 15:18","title":"Megjelent a Spotify 2020-as toplistája: ezek a zenék szóltak legtöbbször","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","shortLead":"Az ügyészség szerint a sofőr közepesen ittas volt, amikor a baleset történt.","id":"20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=373d7d28-e87a-4109-9081-7143cb68fa04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ff890-2350-49e6-87e9-0e88bb873d35","keywords":null,"link":"/cegauto/20201201_tatabanya_baleset_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 01. 10:51","title":"Videó: Családi ház udvarára tört be egy autó Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","shortLead":"Karácsonyi ajándékként két újabb ágazatot nyújt át a kormány az általa kiválasztott vállalkozónak.","id":"20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1739124-9a2f-425e-b753-f06a56dedc8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Meszaros_Lorinc_es_a_Mol_versenyezhetnek_a_magyarok_szemeteert","timestamp":"2020. december. 02. 12:30","title":"A szemét lehet a következő nagy állami konc(esszió) Mészáros Lőrincnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csalók kerestek meg gyanútlan álláskeresőket a munkaerő-közvetítő cég nevében, és előre kérték a külföldi szállás díját.","shortLead":"Csalók kerestek meg gyanútlan álláskeresőket a munkaerő-közvetítő cég nevében, és előre kérték a külföldi szállás díját.","id":"20201201_trenkwalder_munkaerokozvetites_allaskereso_csalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c04d73d3-aa3c-4b23-833e-7a6c944354a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c8a18f-ec15-48e5-ba7b-e5bf4acccb67","keywords":null,"link":"/kkv/20201201_trenkwalder_munkaerokozvetites_allaskereso_csalok","timestamp":"2020. december. 01. 09:07","title":"Ál-munkaközvetítők próbálnak pénzt kicsalni a Trenkwalder nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","shortLead":"Romain Grosjean vasárnapi balesete és Lewis Hamilton pozitív koronavírustesztje felborította az F1-es pilótapiacot.","id":"20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8f26fe-9cf1-4b8f-81be-27e126a52352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d47b79-8a10-4ae4-9e7c-d16d76c70191","keywords":null,"link":"/sport/20201202_F1_Schumacher_Haas_pilotakeringo","timestamp":"2020. december. 02. 09:48","title":"Beindult a pilótekeringő, újra lesz Schumacher a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márkákat tekintve továbbra is a Suzuki a legkeresettebb, a második a Toyota, a harmadik pedig a Ford.","shortLead":"A márkákat tekintve továbbra is a Suzuki a legkeresettebb, a második a Toyota, a harmadik pedig a Ford.","id":"20201202_koronavirus_jarvany_autopiac_autovasarlas_uj_auto_vasarlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c35acab-8f39-43f8-a505-861af590ccc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201202_koronavirus_jarvany_autopiac_autovasarlas_uj_auto_vasarlasa","timestamp":"2020. december. 02. 05:40","title":"A második hullámban is szépen veszik az új autókat a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","shortLead":"Az extasy és a fű mellett megjelentek a szokásos dizájnerdrogok is.","id":"20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3264c962-1895-437f-8298-f4a34d655e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f30ae15-646b-41fc-99f2-463c76d80ab4","keywords":null,"link":"/itthon/20201201_kiskunfelegyhaza_drog_iskola","timestamp":"2020. december. 01. 09:27","title":"Az iskola drogdílere volt egy kiskunfélegyházi diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]