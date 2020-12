A Microsoft történetének talán legjobban várt eszköze a kétkijelzős, androidos Surface Duo volt, amelyet csak az Egyesült Államok kapott meg – legalábbis első körben. Egy új értesülés szerint ugyanis a redmondi óriási most azon dolgozik, hogy más helyekre is eljuttassa a készüléket, mi több, egy további színváltozatot is készít.

Az egyik kiszivárogtató a Twitteren emleget egy fekete színű Surface Duót, amely „hamarosan” megjelenhet. Ez a változat ugyanazokat a specifikációkat kapná, mint világos (Glacier) színű testvére, ami – tekintve a kissé elavult Snapdragon 855-ös processzort – sokaknak csalódást jelenthet.

© Microsoft

Korábban már felröppentek olyan hírek, hogy a Microsoft 2021 elejére tervezi a nemzetközi bevezetést, most viszont bennfentes forrásokra hivatkozva állítják többen is, hogy Németországban és az Egyesült Királyságban mutatkozhatna be legközelebb az összehajtható készülék – a Microsoft már fel is vette a kapcsolatot ezen országok mobilszolgáltatóival. Ez a „legközelebb” a jövő év tavaszát jelenti. Noha a Surface Duo tanúsítást kapott Japánban is, az továbbra sem világos, hogy tervezik-e a készülék Japánba vagy más ázsiai országba történő eljuttatását. A Microsoft valószínűleg az európai fogadtatáshoz igazítja majd a terveit.

A Surface Duónak két 5,6”-es PixelSense Fusion kijelzője van, amelyekből a telefon kinyitásakor egy nagy 8,1”-es megjelenítő lesz. Az eszköz 360 fokos csuklópántja lehetővé teszi a telefon többféle formában történő használatát, például tablet módban, könyv módban vagy laptopként. A már említett Snapdragon 855 lapkakészlet mellett a fontosabb specifikációk közé tartozik a 6 GB RAM, a 128 vagy 256 GB-os tárhely, illetve a 3577 mAh-s akkumulátor.

