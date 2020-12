Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bf54b00-b4a4-4f2d-af92-1511698cb72f","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"A közelmúltban lett a Nemzetközi Sportszervezetek Globális Szövetségének (GAISF) tagja a magyar fejlesztésű Teqball, ezzel a világszervezet legfiatalabb sportága lett. De hogyan jutott el idáig? Miért annyira fontos, hogy a GAISF hivatalos tagja lett? És milyen feltételek kellettek ehhez? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Marius Vizer Jr., a FITEQ, vagyis a Nemzetközi Teqball Szövetség főtitkárának segítségével.","shortLead":"A közelmúltban lett a Nemzetközi Sportszervezetek Globális Szövetségének (GAISF) tagja a magyar fejlesztésű Teqball...","id":"20201202_A_magyar_sportag_ujabb_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_olimpiai_szam_legyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf54b00-b4a4-4f2d-af92-1511698cb72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa44ca14-9f38-440c-91b3-b4d18730e35c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201202_A_magyar_sportag_ujabb_lepessel_kozelebb_kerult_ahhoz_hogy_olimpiai_szam_legyen","timestamp":"2020. december. 04. 11:30","title":"A magyar sportág újabb lépéssel közelebb került ahhoz, hogy olimpiai szám legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérvények befogadásánál főleg a járóbeteg-szakellátásnak kedveztek. Összesen 47 intézmény jut többletkapacitáshoz.","shortLead":"A kérvények befogadásánál főleg a járóbeteg-szakellátásnak kedveztek. Összesen 47 intézmény jut többletkapacitáshoz.","id":"20201204_emmi_5_milliard_tobbletkapacitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444b3a2d-3ee6-4dc1-9be7-2dd5b86606ed","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_emmi_5_milliard_tobbletkapacitas","timestamp":"2020. december. 04. 19:46","title":"5 milliárdnyival támogat egészségügyi szolgáltatókat az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit kellene még beírni az Alaptörvénybe, hogy ne kelljen folyton javítgatni. ","shortLead":"Még nincs kilencéves a magyar alkotmány, de ez már a kilencedik módosítása – a Duma Aktuál most összeszedte, mit...","id":"20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6542ba-e633-447e-8b2d-97a999f2ac75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d077d055-8e33-4b2c-a5d6-2f0458f983cf","keywords":null,"link":"/360/20201204_Duma_Aktual_Alaptorveny_modositasa","timestamp":"2020. december. 04. 17:00","title":"Duma Aktuál: Írják bele az alkotmányba, hogy Magyarország nem mindig volt rántott hús alakú!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) értetlenül áll az előtt, hogy a Fővárosi Kormányhivatal - immáron negyedszer - ismét visszautasította a cég járatsűrítési tervét, ezért személyes egyeztetést kezdeményeznek - írja az MTI.","shortLead":"A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) értetlenül áll az előtt, hogy a Fővárosi Kormányhivatal - immáron negyedszer...","id":"20201205_A_BKK_szerint_nincs_tobb_jarmuvuk_a_jaratsuritesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b881836-9bc1-4ec3-9623-f9cddfa089f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3a644-90d4-4010-9023-4da196353003","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20201205_A_BKK_szerint_nincs_tobb_jarmuvuk_a_jaratsuritesre","timestamp":"2020. december. 05. 11:40","title":"A BKK szerint nincs több járművük a járatsűrítésre, személyesen egyeztetnének a Fővárosi Kormányhivatallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ha a Fidesz szeretné megnehezíteni az ellenzék dolgát a választásokon, s miért ne tenné, ahhoz kevés a játékszabályok első körös módosítása. A feketeleves valószínűleg még hátravan.","shortLead":"Ha a Fidesz szeretné megnehezíteni az ellenzék dolgát a választásokon, s miért ne tenné, ahhoz kevés a játékszabályok...","id":"202049__meghackelt_valasztas__fideszre_szabva__kozoskodes__egyuttlepeskenyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a7fef5-d8f8-4df5-8669-a7d66cfed250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a739cd55-55af-422a-a321-438d22c6fcab","keywords":null,"link":"/360/202049__meghackelt_valasztas__fideszre_szabva__kozoskodes__egyuttlepeskenyszer","timestamp":"2020. december. 04. 13:00","title":"A Fidesz arra játszik, hogy az ellenzéki pártok felfalják egymást a választásig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet. Megadták a módját.","shortLead":"A moduláris PC-k ötlete ugyan nem a Razertől származik, de most a gamer perifériákat gyártó cég is készített egyet...","id":"20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9b69887-d9ad-480d-8ae2-293ffc94148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a077025f-3de5-487c-9b56-69db81fe503e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201204_razer_tomahawk_modularis_pc_szamitogep","timestamp":"2020. december. 04. 20:08","title":"A Razer moduláris számítógépe igazi gépszörny, durván magas árral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","shortLead":"A közkedvelt autós alkalmazás a közeljövőben 36 új országban válik elérhetővé.","id":"20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93448a2-809d-42c0-821f-626f00606042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f6fe35-cb8f-466d-a0cd-ca37b541b4f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201204_sok_autos_elete_egyszerubbe_valik_magyarorszagra_erkezik_az_android_auto_apple_carplay","timestamp":"2020. december. 04. 09:28","title":"Sok autós örülhet neki: Hivatalosan Magyarországra érkezik az Android Auto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","shortLead":"A Mikulástrolin ajándékokat is várnak, amelyeket rászoruló gyerekekhez juttat majd el a Baptista Szeretetszolgálat.","id":"20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b429bf6-8b5e-4587-b9b6-ee008c82031f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b740bd-0b07-47b2-8573-ff767123b520","keywords":null,"link":"/itthon/20201204_mikulastroli_ciposdoboz_adomany_fenytroli","timestamp":"2020. december. 04. 19:29","title":"Mikulástroli és Fénytroli is járja idén Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]