[{"available":true,"c_guid":"16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült rajongója, miután dedikáltatta a pár héttel azelőtt megjelent albumát, agyonlőtte a zenészt. Bár Lennon harcos politikus alkat volt, semmi alapja azoknak az összeesküvés-elméleteknek, hogy az FBI vagy a CIA keze lett volna a dologban. Magyarország egyik legnagyobb Beatles-rajongójával beszélgettünk a balhés srácból békeharcossá vált Lennonról, és arról, miért nem baj, hogy soha nem állt össze újra a Beatles.



","shortLead":"A popzene történetének egyik legfontosabb alakja sok év hallgatás után épp visszatérésre készült, de egy őrült...","id":"20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16c66752-9543-4811-a9f4-7e0aebd54da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e06cc9a-0756-4487-a84b-036dcda81279","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Negyven_eve_hangzott_el_a_gyilkos_szajabol_Epp_most_lottem_le_John_Lennont","timestamp":"2020. december. 08. 18:00","title":"Negyven éve hangzott el a gyilkos szájából: „Épp most lőttem le John Lennont\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a6b844-7258-4304-8d49-b85444ec9eea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Aquincumi híd tanulmánytervére írtak ki pályázatot. ","shortLead":"Az Aquincumi híd tanulmánytervére írtak ki pályázatot. ","id":"20201208_uj_Dunahid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42a6b844-7258-4304-8d49-b85444ec9eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8315519a-20fd-4484-88be-74e512f6408f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_uj_Dunahid","timestamp":"2020. december. 08. 11:32","title":"Újabb Duna-hidat kaphat Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","shortLead":"Hogyan tudunk a lehető legjobban együtt élni önmagunkkal?","id":"20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b75cf413-e833-462f-8df6-541fd0cf7cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef28e2-3ee3-4978-ae93-788ef0e8ce99","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201207_Lelkunknek_van_egy_sotet_es_egy_napos_oldala_is","timestamp":"2020. december. 07. 13:30","title":"Lelkünknek van egy sötét és egy napos oldala is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A negyedik, utolsó részben megnézzük, hogyan tudja egészségesen használni a videójátékot. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0a738f-5ce1-4f3a-80d8-29a72ccafdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05674271-1ca4-404b-b909-b0410cd3dd2a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201206_Igy_tarthatja_keretek_kozott_a_videojatekozast","timestamp":"2020. december. 06. 20:15","title":"Így tarthatja keretek között a videójátékozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","shortLead":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","id":"20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32e550-7901-4a57-a951-e6d8769808e1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Kirúgták a Honvéd edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos üzleteteket, a mobilfizetést és a hulladékgazdálkodást koncesszióba adja kedvezményezettjeinek.","shortLead":"Kisajátítás és az uniós előírások áthágása is belefér annak érdekében, hogy a kormány az évi több százmilliárdos...","id":"202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34fdbfc6-f8d9-4b3b-b902-02cef50efb05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d06d070-271e-42d0-b9a9-4bd74b804290","keywords":null,"link":"/360/202049__koncesszio_haveroknak__buszjegytol_kukaig__zold_alca__rakaptak_adohany_izere","timestamp":"2020. december. 07. 07:00","title":"Belenyúl és lenyúl: két ágazatot kapnak karácsonyra a kormány kedvencei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk a pártcsaládot.","shortLead":"Külső szövetségesként csatlakoznának a Fidesz képviselői az EPP-hez, ehhez azonban először el kellene hagyniuk...","id":"20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52c9f85-083a-47f1-8c69-52b76faa68b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_orban_fidesz_neppart_manfred_weber","timestamp":"2020. december. 07. 21:33","title":"Lazább együttműködést akar Orbán a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes területeken több páciens jut a most részlegesen leállt állami ellátás miatt, de idei profitrátájuk így is csökken a korábbiakhoz képest. ","shortLead":"Az elhúzódó járvány átrajzolja a magánegészségügy szolgáltatásait és a betegek igényeit. A magánkórházaknak egyes...","id":"202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942f2875-aa63-4f67-bfc3-0c917e1c53ef","keywords":null,"link":"/360/202049__magankorhazak__nem_csak_azelitnek__koronavirus__tesztuzemmodban","timestamp":"2020. december. 07. 15:00","title":"Már nem csak a felső tízezernek szól a fizetős egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]