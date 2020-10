Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életreszóló élményt ígért a vadaspark.","shortLead":"Életreszóló élményt ígért a vadaspark.","id":"20201030_Szazotven_dollart_fizetett_hogy_megskalpolja_a_parduc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4498276-9c16-482c-93de-973bab24d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c17fdd-9e60-44ce-9d35-17cb1a24acf0","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Szazotven_dollart_fizetett_hogy_megskalpolja_a_parduc","timestamp":"2020. október. 30. 18:42","title":"Százötven dollárt fizetett, majd megskalpolta a párduc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort és pezsgőt vásárolt.","shortLead":"A reprezentációs keretet egyebek mellett üzleti ajándékokra lehet fordítani, ezt tette Hegedűs Zsuzsa, mikor drága bort...","id":"20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f0fbab2-3863-4ca8-a270-091647ed2fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99f6d9b-954c-4b5c-bc3f-5d8b61ceeff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Kabinetiroda_Uzleti_ajandeknak_vett_36_ezer_forintos_bort_a_miniszterelnoki_megbizott","timestamp":"2020. október. 30. 16:43","title":"Kabinetiroda: Üzleti ajándéknak vett 36 ezer forintos bort Hegedűs Zsuzsa miniszterelnöki megbízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ, megmarad a kevésbé nagy teljesítményű chipkészleteknél.","shortLead":"Míg a neves okostelefon-gyártók próbálják a legújabb lapkakészletekkel felruházni eszközeiket, az LG más utat választ...","id":"20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27f34a8c-d7b2-4021-a232-23bbc9c95b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b236b417-1d04-4ba5-b77b-57b8e90138e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_qualcomm_snapdragon_875_lapkakeszlet_lg_okostelefonok","timestamp":"2020. október. 30. 15:03","title":"Milyen erős processzor kerül az LG 2021-es telefonjaiba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? – teszi fel a kérdést ártatlan arccal a Global Times.","shortLead":"Új kockázatra hívta fel a figyelmet a pekingi Nemzeti Egészségügyi Bizottság. Vajon Vuhanban is ez volt a helyzet? –...","id":"20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5060c9bb-efe1-445d-a9ef-f6cd29fcae59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7f4b8ec-4025-4f03-9864-db61679991c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Global_Times_Fagyasztott_elelmiszerekkel_is_terjedhet_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 29. 16:40","title":"Global Times: Fagyasztott élelmiszerekkel is terjedhet a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","shortLead":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","id":"20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e92c7-dd64-44b2-b3dd-130af6855294","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","timestamp":"2020. október. 30. 09:11","title":"Illegális versenyzés közben gázolhattak halálra egy gyalogost Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro modelljei adták","shortLead":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro...","id":"20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf52d8-91e3-4318-87a6-15d50c661038","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Ha drágállja az új iPhone-okat, mit szól ehhez? Jött egy 14 millió forintos kiadás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon osztogatja majd tanácsait. ","shortLead":"Különös tulajdonosi múltú és hátterű paloták és kúriák neves képviselői alapították azt a céget, amely nonprofit módon...","id":"202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a2679a-a3e2-42ce-b83f-48826aea67aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ea7a25-ad77-484e-9895-e70b437711e6","keywords":null,"link":"/360/202044_kincsestaj_kormanybarat_kastelybirtokosok","timestamp":"2020. október. 29. 16:00","title":"Kormánybarát kastélybirtokosok egymás közt: L. Simonék összehangolnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda7172-d437-44fb-953e-4dfe1d7659f6","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Látszólag a vakszerencsén múlik, hogy valaki időben le tud-e csapni az influenza ellen védőoltásra Magyarországon. A koronavírus-járvány miatt olyan hatalmas a roham a rendelőkben, hogy több háziorvos készlete egy hét alatt elfogyott, és nem tudják, mikor érkezik belőle új. A hvg.hu információi szerint akad olyan praxis is, ahol egyelőre a kockázati csoportokba tartozókat sem tudják beoltani. A kormány azt ígéri, folyamatos lesz az ellátás, és idő is van még bőven. ","shortLead":"Látszólag a vakszerencsén múlik, hogy valaki időben le tud-e csapni az influenza ellen védőoltásra Magyarországon...","id":"20201030_haziorvos_influenzaoltas_kronikus_betegek_vaxigrip_fluart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdda7172-d437-44fb-953e-4dfe1d7659f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22774b-761b-4f31-8ce5-0291ed8d9016","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_haziorvos_influenzaoltas_kronikus_betegek_vaxigrip_fluart","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Roham az influenzaoltásért: „Az elején még csak a fiatalokat kellett elutasítanom, most már a krónikus betegeket is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]