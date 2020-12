Hamarosan az Egyesült Államokban is engedélyezhetik a Pfizer és a BioNTech vakcináját

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor az új színházi törvényt tárgyalták.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor...","id":"20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71147be-3525-4944-9d1e-c9e51185f042","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","timestamp":"2020. december. 10. 08:52","title":"Máté Gábor: Újabb arcátlan disznóság, ha nem fogadják el az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","shortLead":"Az SZBU szóvivője szerint a szervezet nem nyomoz ilyen ügyben.

","id":"20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30549a16-d99f-4c22-9108-c4319c8adbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15775b91-27c5-46d2-a3cb-4cb7207fedde","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_beregszasz_cianvegyulet_mergezes_ertesules_szbu_cafolat","timestamp":"2020. december. 09. 12:54","title":"Az ukrán nemzetbiztonság közölte, hogy nem nyomoznak vízmérgezés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten átlagon felül teljesítettek a diákok, a minisztérium szerint ez azt jelenti, hogy kiváló a magyar természettudományos oktatás. Ennek ellentmond a napi tapasztalat és más mérések, például a PISA is.



","shortLead":"Egy, a negyedikes és nyolcadikos tanulók matematika és természettudományos teljesítményét mérő nemzetközi teszten...","id":"20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=224c98fa-0ac2-4a1e-ada0-9794f6253fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c496aa0-b585-472e-9563-37c8227fc387","keywords":null,"link":"/elet/20201210_Sikerjelentes_az_EMMItol_megis_jol_teljesit_a_magyar_oktatas","timestamp":"2020. december. 10. 11:15","title":"Sikerjelentés a kormánytól: mégis jól teljesít a magyar oktatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 177 ezret.","id":"20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31ce13aa-54b0-4f5f-9efb-995111ebbd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5781efa-8638-4ebc-9db9-720fad2fcaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok_statisztika","timestamp":"2020. december. 09. 09:01","title":"Újabb 160 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű Genesis GV70 háromféle motorral debütál a piacon.","id":"20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=759bc69b-2881-4c4b-84b9-6022bc3462e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b6445a-7d07-48bd-a744-77b72746e762","keywords":null,"link":"/cegauto/20201210_delkoreabol_kapott_szemrevalo_rivalist_a_bmw_x3_genesis_gv70","timestamp":"2020. december. 10. 07:59","title":"Dél-Koreából kapott szemrevaló riválist a BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása, amely lehetővé teszi, hogy erős hardver nélkül játszunk modern videojátékokkal.","shortLead":"PC-ről és az Apple telefonjairól is elérhető lesz az Xbox Game Pass Ultimate felhős játékokat kínáló szolgáltatása...","id":"20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2be299fa-1e6a-4f3b-bd67-38042ef787dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad30c0-ce56-4a99-9e5c-629b1b4451c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_xbox_game_pass_pc_ios_streaming_jatek","timestamp":"2020. december. 10. 16:03","title":"Windowsos gépen és iPhone-on is menni fognak az Xbox játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta, hogy az Információs Hivatal azért nem tudott semmit Szájer József ügyéről, mert az nem tartozik a hatáskörükbe. ","shortLead":"A külügyminiszter éves meghallgatásán elbüszkélkedett egy új kormányzati repülőgép vásárlásával, majd elmondta...","id":"20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668836be-522c-4e20-a317-63ee863ce8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d680de7-5d7e-4424-a9a4-82d90a3b1810","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Szijjarto_Peter_meghallgatas_lelegeztetogep","timestamp":"2020. december. 10. 11:04","title":"Szijjártó: Év végéig meglehet a Pfizer engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","shortLead":"Megvan, melyik magyar képzőművész mutatkozhat be az 59. Velencei Biennálén 2022-ben. ","id":"20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83705d15-4956-49a2-bf4c-9fa76d90d46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b391f66f-c13d-4c42-9fe4-b70dfca6d3e2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Szerb_Antal_Utas_es_holdvilagja_inspiralja_a_Velencei_Biennalera_kikerulo_szobrokat","timestamp":"2020. december. 09. 16:39","title":"Szerb Antal Utas és holdvilága inspirálja a Velencei Biennále magyar kiállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]