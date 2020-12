Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","shortLead":"A vállalat tisztán elektromos meghajtású autókat fog gyártani Magyarországon, ehhez szükséges a bővítés.","id":"20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c995b211-407f-4388-b7c8-7764fc95fd5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7bdc6b-dd40-42ae-9e64-9bb3c6938ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20201214_kecskemet_mercedes_gyar_szijjarto_peter","timestamp":"2020. december. 14. 10:06","title":"15 milliárd forintot ad a kormány a kecskeméti Mercedes újabb gyárbővítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d557f13f-dbb5-41cb-820c-816988c5222b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. ","shortLead":"Szupererős szívómotor, hatalmas hátsó szárny és 70 millió forint feletti alapár. ","id":"20201215_versenyauto_a_kozutakra_jon_a_teljesen_uj_porsche_911_gt3_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d557f13f-dbb5-41cb-820c-816988c5222b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b648a6b-c6cb-426a-a24d-fc2fa7fc0abe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_versenyauto_a_kozutakra_jon_a_teljesen_uj_porsche_911_gt3_rs","timestamp":"2020. december. 15. 06:41","title":"Versenyautó a közutakra: jön a teljesen új Porsche 911 GT3 RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portlandtól kétórányi útra van.","shortLead":"Portlandtól kétórányi útra van.","id":"20201215_Komplett_versenypalya_elado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd11f-6452-4baf-9592-c0cacdc390cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Komplett_versenypalya_elado","timestamp":"2020. december. 15. 11:48","title":"2,5 milliárd forintért eladó egy csodás versenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","shortLead":"Ez a 10 tanács segít megőrizni a pszichés egyensúlyunkat.","id":"20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=083dec7c-4f01-4a81-9f05-f1b7fcf5c18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dca402-a246-418f-9b85-e11f35ad78af","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201213_Jo_ha_mar_most_felkeszulunk_lelkileg_a_karacsonyi_vacsora_csapdaira","timestamp":"2020. december. 13. 20:15","title":"Jó, ha már most felkészülünk lelkileg a karácsonyi vacsora csapdáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","shortLead":"Az illetékesek szerint az incidens komoly, de a lakosság nincs és nem is volt veszélyben.","id":"20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf0a8869-65bc-43f5-9c2d-ba6bf105d478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b203c2-8458-4adf-8980-cd3a03268ee0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_sugarzas_finnorszag_atomeromu","timestamp":"2020. december. 14. 10:33","title":"Nagyot ugrott a sugárzási szint egy finn atomerőműben, lezárták az üzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","shortLead":"Kálomista Gábor színházának így már semmi köze nem lesz Karácsony Gergelyhez.","id":"20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c72573b7-aed1-487c-a6fe-f22830c52992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f94e6-cec8-4bdb-89a5-72662dd00050","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Az_allam_37_milliard_forintert_megveszi_a_Thalia_Szinhazat","timestamp":"2020. december. 15. 14:59","title":"Az állam 3,7 milliárd forintért megveszi a Thália Színházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz egy online vitán, ahol egy ingatlan eladásáról volt szó. A polgármester szerint a teljes felvétel alapján kiderülne, hogy nem zsidózta le a vállalkozót, akiről szó volt a beszélgetésen.","shortLead":"Egy 17 másodperces felvételt hozott nyilvánosságra a TV2, amin Baranyi Krisztina szerintük antiszemita kijelentést tesz...","id":"20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62277cc-f8df-4241-9f38-7dfb2b63c588","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_baranyi_krisztina_zsidozas_telek_ingatlan","timestamp":"2020. december. 14. 16:29","title":"Zsidózással vádolja a TV2 Baranyi Krisztinát, a polgármester perelni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]