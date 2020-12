A magyar biokémikus, Karikó Katalin életéről készített hosszabb összeállítást a CNN, kiemelve, hogy a tudós szabadalma alapján készült el az első, bizonyítottan hatásos koronavírus-oltás. Karikó tudóstársával, Drew Weissmannal együtt fedezte fel azt a módosított ribonukleinsavra épülő módszert, amely fontos alapja a vakcináknak.

A CNN megemlíti, hogy az eljárás megszületéséig vezető út nem volt egyszerű, ugyanis a nagy pénzügyi kockázat miatt alig akarták támogatni Karikóék ötletét.

A kutatóval a hvg360 is interjút készített:

Karikó Katalin: Vakcinát fejleszteni elsősorban morális kötelezettség Még a Vasfüggöny idején, 1985-ben került az Egyesült Államokba biokémikus kutatóként, több mint 20 éve fedezte fel kutatótársával az mRNS jelentőségét, melyre most a koronavírus elleni vakcinafejlesztések jó része épül. E pillanatban Nobel-díj-várományosként is emlegetik.

A CNN cikkében szó esik arról is, hogy a magyar tudós hazájában, Magyarországon kezdett kutatni, de 1985-ben családjával az Egyesült Államokba ment, miután a philadelphiai Temple Egyetem dolgozni hívta. Három év után azonban távozott az intézménytől. A hírcsatorna kitér arra is, hogy Karikóék az autójuk eladásából szerzett 1200 dollárral vágtak neki a tengerentúli kalandnak,

a pénzt pedig a lányuk plüssmackójába varrták, nehogy elvesszen.

A magyar biológus eközben továbbra is a hírvivő RNS-en (mRNS) dolgozott, amely a már említett vakcinafejlesztés alapköve. Karikónak ugyanis meggyőződése volt, hogy a módszert betegség elleni küzdelemre is fel lehet használni, ám ezzel többen nem értettek egyet, túl radikálisnak tartották az elképzelést. Az eljárás végül azonban megszületett, a vakcinák pedig úton vannak. A CNN ki is emeli, hogy az áttörésnek számító eljárást már most Nobel-díjra esélyes munkaként emlegetik.

A csatorna utolérte a szakembert, aki azt mondta, egyáltalán nem a dicsőség jár a fejében. Az eredményeket ugyanakkor meg fogják ünnepelni, de csak azután, hogy az emberiség túljutott a koronavírus-járványon. A szolnoki születésű biokémikus jelenleg a mainzi BioNTech cég alelnöke. A CNN kérdésére azt is mondta, hogy beoltatja magát, mert bízik a vakcinákban.

