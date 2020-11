Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit kormányfőről forgat tévés produkciót Michael Winterbottom.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt a válságos brit politikai helyzettel és saját betegségével is megküzdő Boris Johnson brit...","id":"20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee77158-1ada-4286-9850-8da5390ae755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a241c8d2-b327-4bc5-a2db-86d7997ec8b1","keywords":null,"link":"/elet/20201117_Tevefilm_keszul_a_koronavirusos_Boris_Johnsonrol","timestamp":"2020. november. 17. 09:24","title":"Tévéfilm készül a koronavírussal is megküzdő Boris Johnsonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","shortLead":"Hamar össze lehet szedni a teljes évi díjat bírságként is, ha valaki nem figyel oda. ","id":"20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef170794-3d70-4b27-9229-1163c02d2980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24d0bf6f-649b-4230-a0bf-c972de3a35d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_kiszamlazas_kotelezo_biztositas","timestamp":"2020. november. 16. 10:49","title":"Akár napi 1200 forintot is kiszámláznak annak, aki kötelező nélkül autózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának luxusautóját - adta hírül a The Sun.","shortLead":"Ismeretlen tettesek ellopták Harry Kane-nek, az angol futballválogatott és a Tottenham Hotspur vezéralakjának...","id":"20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7281536f-c288-43d9-8f49-be4bc9a8ca04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4146e706-cdbf-4615-ada0-673bf3b79f79","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Elloptak_Harry_Kane_luxusautojat","timestamp":"2020. november. 15. 21:33","title":"Ellopták Harry Kane luxusautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a világjárvány miatt nem kezdenek el fenntarthatóbban élni az emberek. ","shortLead":"Egy újabb kutatás jutott arra az eredményre, hogy a világjárvány miatt nem kezdenek el fenntarthatóbban élni...","id":"20201117_Szo_sincs_arrol_hogy_a_koronavirusjarvany_miatt_fenntarthatobban_vasarolnanak_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28795d-4a42-4e60-995b-efabbf2399dc","keywords":null,"link":"/zhvg/20201117_Szo_sincs_arrol_hogy_a_koronavirusjarvany_miatt_fenntarthatobban_vasarolnanak_az_emberek","timestamp":"2020. november. 17. 13:45","title":"A járvány sem fogja vissza a fenntarthatatlan vásárlási lázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cee077d-074e-436d-80ba-ba45408a3520","c_author":"Fidelity International","category":"brandcontent","description":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online kapcsolattartási és hozzáférési lehetőségeket. A konnektivitáshoz kapcsolódó befektetési lehetőségek zöme még csak a jövőben tárul fel igazán, a vállalatok megítélésekor pedig a digitális etikai jellemzők egyre fontosabbá válnak.\r

","shortLead":"A globális technológiai gigavállalatok példátlan léptékben szabadítják ránk a konnektivitást, vagyis az online...","id":"20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cee077d-074e-436d-80ba-ba45408a3520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bb0c08-1f16-4bbb-94ba-cbf16d552805","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201116_Fidelity_konnektivitas_digitalis_etika_alhilalistvan","timestamp":"2020. november. 16. 11:30","title":"Most kezdődik a konnektivitás forradalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt a kiberbűnözők akciója. Európai központokat is támadtak.","shortLead":"A Microsoft jelentésében nem említ konkrét neveket, csak annyit, hogy a világ több pontján is érzékelhető volt...","id":"20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87725a0f-4e84-4ebd-bce8-3146a8d636a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_vakcina_koronavirus_hacker_oroszorszag_eszak_korea_microsoft","timestamp":"2020. november. 16. 08:33","title":"Vakcinakutatókat támadtak meg szerte a világban orosz és észak-koreai hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora jól van, és otthonról dolgozik. ","id":"20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c088c326-181e-430e-a67e-4eb87b9c8baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf8aab02-d9f5-4c2a-b15c-b4e7b3b84011","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_Karantenba_kerult_Merkely_Bela","timestamp":"2020. november. 16. 12:38","title":"Karanténba került Merkely Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","shortLead":"A vásárlók negyede költene sokkal kevesebbet az idei karácsonyi szezonban, mint eddig.","id":"20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966c641c-db7e-4634-84c4-4ff300fe65d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4921522b-bef2-4550-a8f2-0331db32aa86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201117_karacsony_online_vasarlas_felmeres","timestamp":"2020. november. 17. 08:01","title":"Az idei lehet az első karácsony, amire a legtöbben neten vásárolnak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]