[{"available":true,"c_guid":"ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","shortLead":"A 2017-ben megújult formáció Keep My Calm című új videóját első alkalommal a hvg.hu-n lehet megtekinteni.","id":"20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1fee82-b167-4767-8227-933349e4c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59f39a9-fcad-42e7-923c-f728e0dd5179","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Klippremier_Az_informaciokaoszt_es_a_feldolgozatlan_erzelmeket_enekli_meg_a_Bin_Jip","timestamp":"2020. december. 15. 15:27","title":"Klippremier: Az információkáoszt és a feldolgozatlan érzelmeket énekli meg a Bin-Jip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent, különleges kiállítású kiskönyvvel felturbózott lemezén. A margitszigeti Grand Hotelben Fülig Jimmy, Csülök, Zwilliner Lola és a többiek, mint egykor Bocaccio Dekameronjának hősei, saját történetükkel szórakoztatják a többieket, míg végül Senki Alfonz miniszterelnökségével kormányt alakítanak. De hogy jön ide Brezsnyev? Elismeri-e Hobo a bunyós költőt egyfajta alteregójának? Ki az a Kupcsulik? Interjú.","shortLead":"Rejtő Jenő különböző regényeiből ismert karakterek kerülnek vesztegzár alá Földes László Hobo nemrég megjelent...","id":"20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1401afea-f910-4e57-ac20-b2109d3bd262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce41cae7-f61a-45cc-8b25-1ef5fc654245","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Hobo_Ilyenkor_mondok_olyanokat_amiket_akar_Troppauer_Humer_is_mondhatna","timestamp":"2020. december. 15. 20:00","title":"Hobo: „A gyűlölet mindig felülről jön”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert nem tekinti legitimnek az Alaptörvényt sem.","shortLead":"A Momentum azt ígéri, 2022 után lemossák ezt a szégyent, a DK pedig elmagyarázta, azért vonult ki a szavazásról, mert...","id":"20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dccda4fb-633a-47a1-b192-6593cf0cf89e","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_ellenzek_reakciok_alkotmanymodositas","timestamp":"2020. december. 15. 13:58","title":"A lopás legalizálása, az alkotmányozás szégyene: reagáltak az ellenzéki pártok az alkotmánymódosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetőjének sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy túl késő lett volna már a választókerületek megváltoztatására.","shortLead":"Brutális viták vannak a Fideszen belül is a pedofillistákról, a kamupártoknak esélyük sincs. A Fidesz és a KDNP...","id":"20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dd3d2a-6a18-41fd-8534-4a5293558223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab488021-cce2-4f10-b648-ee47bff2b2f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Kocsis_Mate_Keso_lett_volna_mar_hozzanyulni_a_valasztokeruletkhez","timestamp":"2020. december. 16. 16:19","title":"Kocsis Máté: Késő lett volna már hozzányúlni a választókerületekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána egy másik tanyán folytatták tevékenységüket. ","shortLead":"Az állatokat borzasztó rossz körülmények között tartó párra 2019-ben már kiszabtak 3 millió forint bírságot, utána...","id":"20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=335d4d97-92e5-4468-bb53-96849911a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677b0609-cba2-4315-ae97-9aa90ee91a0c","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Allatkinzas_nyirbogat_kutya","timestamp":"2020. december. 16. 15:17","title":"166 kutyát mentettek ki egy nyírbogáti pártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok. A kormánypártok érezhetően veszítettek támogatottságukból, de nem az ellenzék javára. A Medián friss kutatása szerint szoros a verseny az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek között. ","shortLead":"Az év végi közhangulat meglehetősen borongós, a válaszadók több mint fele úgy érzi, Magyarországon rossz irányba mennek...","id":"20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfb3fc2-7d70-4603-8087-fab4212dcd90","keywords":null,"link":"/360/20201216_Median_kozhangulat_partpreferencia","timestamp":"2020. december. 16. 13:00","title":"Medián: A Szájer-botrány után már többen szavaznának az ellenzékre, mint a Fideszre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","shortLead":"A dobozos autók egyelőre az áruházak és a csomagfelevő pontok között fognak ingázni. ","id":"20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfb1e1e-1404-4fda-8ba7-b7798e2ab206&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36faa811-fdc5-4fec-8228-d2f6a5bda601","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Onjaro_furgonokkal_kezd_szallitani_a_Walmart","timestamp":"2020. december. 16. 16:25","title":"Önjáró furgonokkal kezd szállítani a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon, hogy a határértéket meghaladó légszennyezés felelős egy 9 éves kislány haláláért.","shortLead":"Évek óta tartó perben született precedens értékű döntés: az angol bíróság állapította meg először a világon...","id":"20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be1711-f0a4-45e6-b303-adaf3de951d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ff08d1-e3d7-4168-bb59-3a0e7795fe6f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201216_Eloszor_mondta_ki_birosag_hogy_a_legszennyezes_felelos_egy_kislany_halalaert","timestamp":"2020. december. 16. 16:44","title":"Először mondta ki bíróság, hogy a légszennyezés felelős egy kislány haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]