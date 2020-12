Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus betegségben szenvedő emberek csak utánuk kerülhetnek sorra. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus...","id":"20201218_100_millio_oltas_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc606f80-afc1-4feb-8f14-b282b20603c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_100_millio_oltas_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:15","title":"50 millió embert oltanának be Kínában a februári holdújévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben – így nagyobb, mint maga az Antarktisz, amely 14 millió négyzetkilométeres.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobbra, 18 millió négyzetkilométerre növekedett az ózonlyuk a Dél-sark felett decemberben –...","id":"20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb09c24-8d4c-4f43-a51f-f35a33b250dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_antarktisz_ozonlyuk_kiterjedese_december_deli_sark","timestamp":"2020. december. 18. 07:33","title":"Már 18 000 000 négyzetkilométeres ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd00928b-c1db-431a-a9a3-b30243753f60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnökhöz a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetői érkeztek látogatóba.","shortLead":"A miniszterelnökhöz a Magyar Görögkatolikus Egyházmegyék vezetői érkeztek látogatóba.","id":"20201218_betlehemi_bekelang_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd00928b-c1db-431a-a9a3-b30243753f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5158573-3818-4f1e-a8e7-ec16a6bcbbd0","keywords":null,"link":"/elet/20201218_betlehemi_bekelang_orban_viktor","timestamp":"2020. december. 18. 20:41","title":"Békelángot vittek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében választhatna olyan orvost, akinél állami kórházban szülni fog. ","shortLead":"Átlátható viszonyokat teremtene a Magyar Orvosi Kamara a szülész-nőgyógyászoknál, a kismama szerződés ellenében...","id":"20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c462c14a-b2dc-465b-b061-0cc12456e186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfd4ea9-1057-401d-8bbc-4fc1ad26da4f","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_magyar_orvosi_kamara_szulesz_orvosvalasztas_halapenz","timestamp":"2020. december. 17. 14:27","title":"7 milliárdnyi hálapénzt fizetnek a szüléseknél, a kamara szerződéshez kötné az orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 17. 15:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","id":"20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c09472b-af9c-47e7-a687-a29a6e623ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","timestamp":"2020. december. 18. 16:49","title":"80 millió adag vakcinát rendelt az Európai Bizottság a Modernától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","shortLead":"A repülőtér tesztközpontját nem csak az utasok használhatják, és bejelentkezni sem kell előre.","id":"20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d95ebd27-d814-4eec-b75f-f91ecd1fdd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665a9664-89bc-4c3f-adbe-35f096b0e1f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_Koronavirus_tesztkozpont_ferihegy","timestamp":"2020. december. 18. 16:17","title":"Koronavírus-tesztközpont nyílt a ferihegyi repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A kilencedik videóban Podlovics Laura és Bartha Bendegúz bábparódiát ad elő, amelyben benne van ennek az évnek minden beszűkültsége.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=020080de-a18e-413b-bab6-3ba47f659728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d6f005-cabb-4515-b72e-5c69b69d44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_9_resz","timestamp":"2020. december. 18. 18:20","title":"„Hát, itt vagyunk mi ketten egymásnak\" – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]