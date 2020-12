Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","shortLead":"Szeptemberben szűnt meg minden olyan adás, amit ezeken a csatornákon lehetett hallgatni. ","id":"20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3597263e-745f-4fe5-9a46-40773eb4a252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f07e7b-0e27-4b6f-80ac-0131ef0206c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hetfotol_kotelezo_a_digitalis_radio_az_uj_autokban_igaz_hogy_szeptemberben_megszunt_a_sugarzas","timestamp":"2020. december. 18. 12:54","title":"Hétfőtől kötelező a digitális rádió az új autókban, igaz Magyarországon megszűnt a sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","shortLead":"Több órás várakozás, kilométeres sorok.","id":"20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34b0a9a3-86ef-4f27-b9cf-7724a3f6a0d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c64ab-320e-4d08-8589-97cec858a0f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Brutalis_torlodasok_a_hataron_Szerbia_es_Romania_fele","timestamp":"2020. december. 18. 11:31","title":"Brutális torlódások a határon Szerbia és Románia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","shortLead":"Conan O'Brien a Twitteren posztolt a \"25 résztvevős brüsszeli orgiáról\".","id":"20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebbb114a-e6cd-4578-af5e-88a0faef9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb5764d7-3b95-414d-a4cc-438f43fd3eb6","keywords":null,"link":"/elet/20201218_conan_obrien_szajer_jozsef_orgia_brusszel_twitter","timestamp":"2020. december. 18. 10:59","title":"Még mindig Szájer Józsefre gondol az egyik leghíresebb amerikai komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük a SMIC vezető kínai chipgyártó vállalatot és az SZ DJI Technology nevű dróngyártót. Trump egyúttal aláírta a törvényt, amely kínai vállalatokat is kizárhat az amerikai tőzsdei kereskedelemből.","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma bejelentette, hogy felvett a feketelistájára több kínai céget, köztük...","id":"20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690834b8-8fda-45ce-a06f-7cc2102c52dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ba3d6c-8b49-4b77-9eb8-c987f6439653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_A_tavozo_Trump_meg_egyetkettot_odacsapott_Kinanak","timestamp":"2020. december. 19. 09:22","title":"A távozó Trump még egyet-kettőt odacsapott Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d181438-d7a2-42e5-b7cb-8cd858d177f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a lengyel aprósággal képzeletben egészen 1986-ba gurulhatunk vissza.","shortLead":"Ezzel a lengyel aprósággal képzeletben egészen 1986-ba gurulhatunk vissza.","id":"20201219_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_nagyatadi_csillogoan_sarga_kispolszkit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d181438-d7a2-42e5-b7cb-8cd858d177f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69accf0c-515a-468a-ad43-f6fa15adffdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_nagyatadi_csillogoan_sarga_kispolszkit","timestamp":"2020. december. 19. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a csillogóan sárga nagyatádi Kispolszkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Media1 szerint a Pesti Hírlap alapítója szerezte meg a divatmagazint, hosszú távú szerződést kötött a francia jogtulajdonosokkal.","shortLead":"A Media1 szerint a Pesti Hírlap alapítója szerezte meg a divatmagazint, hosszú távú szerződést kötött a francia...","id":"20201218_ELLE_Milkovics_Pal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ed115a1-11fa-4113-abcb-c3be84024195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337f1dd-3b9c-477d-a5bb-dc1ca6c890f3","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_ELLE_Milkovics_Pal","timestamp":"2020. december. 18. 14:36","title":"Januártól újra megjelenhet az ELLE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán a leginkább érintett a koronavírus-járvány miatti válság. Gerendai túlél, tervez, fejleszt, szervez – és elmondja, milyen volt az éve.","shortLead":"A vendéglátásban és a turizmusban is érdekelt a Sziget Fesztivál alapítója – abban a két szektorban, amelyet talán...","id":"20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8e6a07-0b43-4db0-9927-cdfbb7957169","keywords":null,"link":"/360/20201219_Gerendai_Karoly_Tobbet_buktunk_mint_a_szakma_tobbi_szereploje_osszesen","timestamp":"2020. december. 19. 13:30","title":"Gerendai Károly: Többet buktunk, mint a szakma többi szereplője összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit.","shortLead":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit.","id":"20201218_emmanuel_macron_koronavirus_franciaorszag_francia_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdc0cb3-ccc0-4fde-9842-5ce412872bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_emmanuel_macron_koronavirus_franciaorszag_francia_elnok","timestamp":"2020. december. 18. 20:54","title":"Macron kicsit lelassult a koronavírustól, de dolgozik tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]