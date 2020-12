Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán a Google. A szokásos logó helyett ezúttal egy Sudant ábrázoló rajzból lehet kiolvasni a Google név betűit.","shortLead":"A 45 éves korában elpusztult utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú, Sudan előtt állít ma emléket a kereső főoldalán...","id":"20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d034a09e-1354-467d-9f07-1e9b5bef39ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4343a90c-4508-437d-857d-12e95ced1721","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_sudan_az_utolso_him_eszaki_szelesszaju_orrszarvu","timestamp":"2020. december. 20. 07:03","title":"Miért van ma a Google főoldalán Sudan, az utolsó hím északi szélesszájú orrszarvú?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvényben.","shortLead":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz...","id":"20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105571e4-805a-4f62-a114-a5375a9d6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","timestamp":"2020. december. 21. 05:40","title":"Már a kompok sem járnak Dover és Calais között a koronavírus új változata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben visszaemelkedett októberi szintjére. A lakosság viszont sokkal borúlátóbb lett.","shortLead":"A vállalatok körében a magyar gazdaság jövőjének megítélése a novemberi brutális romlás után decemberben...","id":"20201221_gki_konjunkturaindex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fd32a0-bff5-475e-b22b-d573cff28093","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_gki_konjunkturaindex","timestamp":"2020. december. 21. 06:36","title":"GKI: Múlóban az üzleti szféra pesszimizmusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","id":"20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006154ca-864c-4cb0-a4d1-451b29fae1c6","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","timestamp":"2020. december. 20. 08:25","title":"A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus közbeszólt.","shortLead":"A koronavírus közbeszólt.","id":"20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12031d43-8733-4e78-9632-167d0a1d1246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a62e1dc7-7b30-45f8-8580-9e067233edb9","keywords":null,"link":"/kkv/20201220_Csuszhat_a_Mol_tiszaujvarosi_polioluzemenek_atadasa","timestamp":"2020. december. 20. 14:09","title":"Csúszhat a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének átadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin osztott meg részleteket.","shortLead":"A miniszterelnök az újabb gazdaságvédelmi intézkedések keretében jelentette be a hitelt, amelyről most Novák Katalin...","id":"20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c13b146c-0476-4afa-b47b-faddac62b846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5a9099-ca68-4a49-ac4c-dc1fbe94bd5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_otthonteremtesi_program_otthonfelujtas_kolcson_novak_katalin","timestamp":"2020. december. 21. 11:13","title":"Itt vannak részletek az Orbán által bejelentett lakásfelújítási kölcsönről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","shortLead":"Zeneválogatással ünnepeljük a téli napéjegyenlőséget és a különös Jupiter–Szaturnusz-konstellációt. ","id":"20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930f4fb9-032e-4cc6-a7d7-9c4bb811ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8281dc37-2d10-4cb7-ab2f-82ae72e2f2ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Hallgasson_zeneket_bolygoegyuttallashoz","timestamp":"2020. december. 21. 14:30","title":"Hallgasson zenéket bolygóegyüttálláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201221_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f79ce2-c84f-45e7-a3a8-de59aebde7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_idojaras","timestamp":"2020. december. 21. 05:22","title":"Borúsan indul a hét, de néhol lehet napsütés is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]