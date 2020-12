Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban megőrződött maradványai alapján a szakértők ismereteket szerezhetnek az akkor élő farkasok életmódjáról és a modern farkasfajokkal való rokonságukról – közölték a Des Moines-i Egyetem tudósai.","shortLead":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban...","id":"20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba0880-d139-4e35-8e48-577d2a3d146e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","timestamp":"2020. december. 22. 07:03","title":"57 000 éve jégbe fagyott, teljesen érintetlen farkaskölyköt vizsgálnak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két legösszetettebb rendszerét, az emberi agy idegsejthálózatát és a galaxisok kozmikus szerveződését. Meglepő a hasonlóság.","shortLead":"Összeállt egy asztrofizikus és egy idegsebész, hogy hosszas kutatómunkával összehasonlítsa a természet két...","id":"20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6043bba7-37f1-46ac-931b-398abc09685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478a9957-b8bd-4488-bb54-630565afc73d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_emberi_agy_es_galaxisok_halozata_kozotti_hasonlosag_felterkepezese","timestamp":"2020. december. 21. 08:03","title":"Meglepő a hasonlóság az emberi agy és a galaxisok hálózata között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f61e41-5699-45cb-8154-06d29259e95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd6cdd-ba65-4aea-8dd8-9bbc4ebb277d","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Maris_boldog_karacsonyt_kivant_Orban_Viktor","timestamp":"2020. december. 20. 19:32","title":"Máris boldog karácsonyt kívánt Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz érvényben.","shortLead":"A doveri kikötői hatóság hétfői közleménye szerint a francia oldalon elrendelt korlátozás várhatóan 48 óráig lesz...","id":"20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61316ba1-7728-4b29-98ee-a9feab89c0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105571e4-805a-4f62-a114-a5375a9d6f97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_koronavirus_uj_valtozat_leallitott_teherforgalom_anglia","timestamp":"2020. december. 21. 05:40","title":"Már a kompok sem járnak Dover és Calais között a koronavírus új változata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc1a384-f640-4d7b-a450-748ad6014559","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi hétfőn délután rabolt ki egy pénzintézetet, majd Csongrádra taxizott, és felült egy Budapestre tartó vonatra.","shortLead":"A férfi hétfőn délután rabolt ki egy pénzintézetet, majd Csongrádra taxizott, és felült egy Budapestre tartó vonatra.","id":"20201222_bankrablas_szentes_rendorseg_elfogas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc1a384-f640-4d7b-a450-748ad6014559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ea5f3-6291-4adf-8eae-74b28ed4eca9","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_bankrablas_szentes_rendorseg_elfogas","timestamp":"2020. december. 22. 05:28","title":"Két órán belül elfogták a szentesi bankrablót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén nem több tucat, hanem csak két vállalkozás osztozott, meglehetősen furcsán. Az eszközök beüzemeléséről szóló, a hvg360 birtokába jutott szerződésekből az is kiderült, hogy Szijjártó Péter tárcája nemcsak irracionális mennyiségű lélegeztetőgépet vett feleslegesen százmilliárdokért, hanem a beérkezettek közül szintén észszerűtlenül sokat bontatott fel, nézetett át és raktároztat közülük – további súlyos milliárdokért. ","shortLead":"A lélegeztetőgépek beszerzéséhez hasonlóan hatalmas üzlet üzembe helyezni azokat. A Külügyminisztérium megrendelésén...","id":"20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3236c253-14c3-48f1-8dd5-f80bdc76ab0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69000208-eaf1-4ac4-b84d-3c629e83388c","keywords":null,"link":"/360/20201222_lelegeztetogepek_beuzemelese_kulugyminiszterium","timestamp":"2020. december. 22. 06:30","title":"Hetek alatt lett milliárdos forgalmú lélegeztetőgép-szerviz egy nulláról induló cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","shortLead":"A tűzoltóságra vasárnap 20 óra előtt érkezett a bejelentés. ","id":"20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b57eae-0f1f-4884-aade-df2632bc264b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0163c8-ca38-4523-889a-7f4d315cf337","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Tuz_volt_egy_tizemeletes_panelhazban_Kaszasdulon","timestamp":"2020. december. 20. 21:10","title":"Tűz volt egy tízemeletes panelházban Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","shortLead":"Évértékelő videójában a járványról is beszélt a miniszter.","id":"20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b305e432-2ba9-4f58-a618-663ea5cc1170","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_Kasler_Miklos_Az_uj_egeszsegugyi_torvenyre_100_ev_mulva_is_emlekezni_fognak","timestamp":"2020. december. 20. 14:54","title":"Kásler Miklós: Az új egészségügyi törvényre 100 év múlva is emlékezni fognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]