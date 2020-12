Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven. A Bloomberg úgy tudja: a redmondi cég már munkához is látott, hogy visszavágjon a riválisának.","shortLead":"Vérszemet kaphatott a Microsoft az első tesztek alapján remek processzortól, amelyet az Apple fejlesztett ki M1 néven...","id":"20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab9d4ad-00a8-4f9f-9b51-b46fc6bf5f4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_apple_m1_processzor_microsoft_arm","timestamp":"2020. december. 21. 13:29","title":"Nem tud nyugodni a Microsoft az Apple csúcsprocesszora miatt, sajátot csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás szabályairól.","shortLead":"Követelik a legfelsőbb bíróságtól, hogy változtassa meg a pennsylvaniai bíróság döntését a tagállami levélszavazás...","id":"20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c31b067-de61-4c2c-85cc-3120f1088f41","keywords":null,"link":"/vilag/20201221_trump_vereseg_ujabb_kereset","timestamp":"2020. december. 21. 05:52","title":"Trump még mindig nem adja fel, újabb keresetben támadta meg az elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","shortLead":"Két napon belül ígérték a döntést, végül csak pár órát kellett rá várni. A két ünnep között kezdődhetnek az oltások.","id":"20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e24d90-b37e-4846-99ac-f3b8c16d2379","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201221_europai_bizottsag_pfizer_vakcina_engedely","timestamp":"2020. december. 21. 20:14","title":"Engedélyezte a Pfizer/Biontech koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsony nem lenne miniszterelnök, lázadnak a nem fideszes városok, elítélték a diszkópápát. Ez a hvg360 reggeli...","id":"20201222_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32afb0f6-fbd9-4b5f-885e-cc07e153d9fd","keywords":null,"link":"/360/20201222_Radar360","timestamp":"2020. december. 22. 08:00","title":"Radar360: A járvány fekete napjai, oltás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat a koronavírus ellen. A Facebooknál nincs ilyen elvárás.","shortLead":"Több vállalat is azután engedi vissza az irodai dolgozókat az otthoni munkavégzésből, ha azok beoltották magukat...","id":"20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d266535-de1d-4d7e-8180-c8d352b4e43a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_facebook_covid_vakcina_koronavirus_irodai_munka_home_office","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"A Facebooknál nem teszik kötelezővé a vakcinát, oltás nélkül is lehet dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.","shortLead":"A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető...","id":"20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cbfc947-ce8e-4c6a-be8b-df75ecc12eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0054c94e-926f-4499-8b41-0dd7701f2c94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_koronavirus_vakcina_zsarolovirus_hackerek_kibertamadas_elorejelzes_kaspersky","timestamp":"2020. december. 21. 11:38","title":"Vakcinahackelés, még veszélyesebb zsarolóvírusok – ezt hozhatja 2021 a Kaspersky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük a veszélyes hulladékot. ","shortLead":"Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet, így nagyon fontos, hogy ne a lefolyóba öntsük...","id":"20201222_hasznalt_etolaj_leadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17a91c51-4a64-4a25-9567-f1ea809bce98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354d7e91-adfc-4751-b472-99e2d415da21","keywords":null,"link":"/zhvg/20201222_hasznalt_etolaj_leadas","timestamp":"2020. december. 22. 11:54","title":"Egyre több helyen adhatjuk le a használt étolajat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A parlament megalakulása és a házelnökök megválasztása előfeltétele volt annak, hogy beiktassák az új bukaresti kormányt.","shortLead":"A parlament megalakulása és a házelnökök megválasztása előfeltétele volt annak, hogy beiktassák az új bukaresti...","id":"20201222_ludovic_orban_romania_kepviselohaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778cbe4d-df7d-436b-9394-8e2e3bd57100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a61817-da94-4c77-9c92-9690215b33b1","keywords":null,"link":"/vilag/20201222_ludovic_orban_romania_kepviselohaz","timestamp":"2020. december. 22. 07:20","title":"Ludovic Orban lett a román képviselőház elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]